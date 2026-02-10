부모님부터 아이까지 명절에 딱 좋은 인천 추천 여행지 역사·일출·실내 체험·미식까지 한 번에 즐기는 설 연휴 코스

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천관광공사가 설 연휴 기간 동안 가족과 함께 추억을 쌓을 수 있는 인천지역 관광명소를 추천한다.

과거의 정취가 살아 있는 개항장부터 새해 희망을 품은 일출 명소, 추위를 잊게 할 실내 힐링 공간까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 인천의 다채로운 여행지를 소개해 본다.

1883년 시간 여행, ‘인천 개항장 거리’

인천시 중구 개항장 일대는 부모 세대에게는 추억을, 아이들에게는 살아 있는 역사 교과서가 되어주는 공간이다.

1883년 개항 이후의 근대사를 고스란히 간직한 이곳은 인천개항박물관, 인천개항장 근대건축전시관, 대불호텔·중구생활사 전시관 등이 모여 있어 짧은 동선으로 둘러보기 좋다.

특히 개항박물관에서는 우리나라 최초의 갑문식 도크와 경인철도, 내리교회 등 ‘최초’의 타이틀을 지닌 귀중한 자료들을 만날 수 있다.

중구 생활사전시관에서는 개화기 의상을 대여해 입고 개항장 거리를 배경으로 인증샷을 남기는 특별한 체험도 가능하다.

중구청 일대 개항장 거리에는 일본식 목조건물의 카페와 개성 있는 소품숍도 있어 세대별로 다른 즐거움을 선사한다.

▶(여행꿀팁) 통합 관람권을 이용하면 인천개항박물관, 근대건축전시관, 대불호텔·중구생활사 전시관, 짜장면박물관, 한중문화관 등 5곳을 할인된 가격으로 관람할 수 있다.

레트로 감성 가득한 섬 여행 ‘교동도’

교동도는 설 연휴의 분위기와 잘 어울리는 여행지다. 옛 정취를 간직한 ‘대룡시장’은 부모님 세대에게는 향수를, 아이들에게는 색다른 풍경을 선사한다.

시장 골목에는 옛 간판을 간직한 분식집과 국밥집, 쌍화차·강아지떡·강정·꽈배기 등 먹거리와 추억의 간식거리가 가득하다.

시장 곳곳에는 옛 교과서와 문구, 생활용품 등 레트로 소품을 판매하는 가게들이 자리해 둘러보는 재미도 쏠쏠하다.

시장을 둘러본 뒤에는 화개산에 조성된 ‘화개정원’으로 발길을 옮겨본다.

물, 역사·문화, 평화, 치유정원 등 5개 테마 정원으로 꾸며진 이곳은 산책을 즐기기 좋다.

화개산 전망대(스카이워크)에 오르면 서해와 함께 북녘땅을 바라볼 수 있어 분단의 역사에 대한 이야기를 나누기에도 의미 있는 장소다.

모노레일을 이용하면 어르신도 부담 없이 전망대까지 이동할 수 있어 3대 가족 여행지로 제격이다.

▶(여행꿀팁) 교동도는 접경지역으로 입도 시 신분증을 지참해야 한다.

몸과 마음을 채우는 힐링 여행, ‘석모도’

연휴의 마무리는 온전한 휴식을 취할 수 있는 힐링 여행이 제격이다. 석모도는 자연과 쉼을 동시에 누릴 수 있어 부모님과 함께하는 가족 여행지로 인기가 높다.

석모도 미네랄 온천은 바다를 바라보며 즐기는 노천탕으로, 지하 460m 화강암 암반에서 솟아나는 칼슘과 칼륨, 마그네슘 등 미네랄 성분이 풍부하게 함유된 천연 온천이다.

특히 노을이 질 무렵 방문하면 서해의 일몰을 감상하며 온천을 즐기는 특별한 경험을 할 수 있다.

섬 안에서 여유롭게 머물며 산과 바다의 정취를 만끽하고 싶다면 석모도자연휴양림도 추천한다.

서울·경인 서북부 권역의 유일한 자연휴양림으로 산책코스와 등산로, 수목원까지 즐길 수 있다. 숙박시설은 콘도형 산림문화휴양관과 독채형인 숲속의집으로 나뉘며 4인실부터 22인실까지 다양해 가족 단위 여행객이 머물기 좋다.

새해 기운 품은 일출 산행, 계양산

인천 내륙에서 가장 높은 계양산(395m)은 도심 속 대표 일출 명소다. 정상에 오르면 탁 트인 시야와 함께 가슴이 시원해지는 풍경이 펼쳐진다.

멀리 관악산 사이로 붉은 해가 떠오르면 도심의 불빛과 어우러져 장관을 이룬다.

계양산성박물관 옆 등산로를 이용하면 약 40~50분 만에 정상에 오를 수 있으며 산행이 부담스럽다면 계양산성 팔각정까지만 올라도 충분히 아름다운해돋이를 감상할 수 있다.

▶(여행꿀팁) 새벽 산행을 위해 방한 용품은 필수. 일출 시간과 날씨를 미리 확인하고 출발하자.

일출·일몰이 공존하는 풍경, 거잠포구·석산곶

해 뜨고 지는 풍경으로 유명한 거잠포구는 일몰뿐 아니라 일출도 아름답다. 선착장에서 바라보는 무인도 ‘매도랑’은 상어 지느러미를 닮아 ‘샤크섬’이라 불린다.

이를 배경으로 떠오르는 일출은 한 폭의 그림 같아 사진작가들이 즐겨 찾는다. 인접한 석산곶 역시 일출·일몰 명소다.

이곳은 바다를 향해 돌출된 지형으로 군도(群島)들이 보이지 않아 드넓은 서해의 수평선 위로 떠오르는 해를 인천대교와 함께 조망할 수 있어 이색적이다.

▶(여행꿀팁) 일출 1시간 전에는 도착해 어둠이 걷히는 여명부터 일출까지 담아보길 추천한다.

오감 자극하는 이색 체험 공간

옥토끼우주센터는 약 1500평 규모의 항공우주 과학 테마 전시관으로 태양계 여행에서부터 우주개발의 역사, 항공·로켓, 화성탐험관 등 다채로운 테마의 전시가 알차게 구성돼 있다.

우주 체험 놀이기구와 우주복 체험, 3D영화관 등 마치 우주 비행사가 된 듯한 생동감이 넘친다.

아트팩토리참기름 강화는 옛 참기름 공장을 현대적인 예술 공간으로 재탄생시킨 복합문화공간이다.

강화도의 자연과 전설, 상상의 풍경을 모티브로한 몰입형 미디어아트와 뭉크의 감정과 삶의 파편을 음악과 함께 따라가는 감성적인 체험 전시, 미디어 드로잉존 등의 전시가 운영된다.

전시관 곳곳이 포토존으로 인생샷을 남기기 좋으며 데이트 코스로도 제격이다. 카페와 식당, 야외 산책로도 함께 즐길 수 있고, 카페에서는 전시관 이름에 어울리게 아이스크림에 참기름을 곁들인 이색 메뉴도 맛볼 수 있다.

자동차를 좋아한다면, 아이와 어른 모두 만족할 만한 BMW드라이빙 센터를 추천한다. 단순한 전시장을 넘어 실제 차량을 타고 넓은 레이싱 트랙을 주 행할 수 있는 체험형 공간이다.

1층 전시실에는 최신 차량과 모터사이클 등을 직접 탑승해 볼 수 있는 전시가 마련돼 있다. 기념품 숍도 운영된다. 2층에는 아이들이 자동차와 과학의 원리를 배워보는 체험 프로그램들도 운영한다.

해당 프로그램은 사전 예약 후 이용 가능하다.

▶(여행꿀팁) 아트팩토리참기름 강화의 전시 입장권과 카페 음료 교환권이 포함된 패키지를 이용하면, 보다 할인된 가격으로 전시와 카페를 함께 즐길 수 있다.

이색카페 카페투어

인천 곳곳의 이색 카페들은 그 자체로 훌륭한 여행 목적지가 된다. 영종도의 복합문화공간 메이드림은 120년 된 교회를 리모델링한 대형 카페로 지하 1층부터 3층까지 층마다 색다른 공간으로 꾸며져 있다.

특히 화려한 스테인드 글라스 장식이 신비로운 분위기를 더한다. 별관에 마련된 사슴정원에서는 먹이 주기 체험도 가능해 아이들에게 인기가 높다.

영종 구읍뱃터 인근의 온더플로우는 반려견과 함께 방문할 수 있는 초대형 카페다. 투명한 유리를 활용한 감각적인 인테리어로 자리마다 바라보는 풍경이 색다르다.

애견 동반 구역과 케어 키즈존이 운영돼 온 가족이 편안하게 머물기 좋다.

강화도로 향하면 특별한 체험형 카페들이 기다린다. 카페 트라몬토는 서해를 바라보며 족욕을 즐길 수 있는 이색 카페다. 취향에 맞게 입욕제를 선택해 약 20분간 따듯한 족욕과 함께 음료를 즐기다 보면 명절의 피로가 자연스레 풀린다.

조양방직은 과거 방직공장이었던 건물의 골조를 그대로 살린 빈티지한 공간이다.

내부를 가득 채운 오래된 소품과 미술 작품들이 레트로한 분위기를 자아내며 보는 재미를 더한다.

▶(여행꿀팁) 영종도에는 바다 전망과 활주로·비행기 뷰를 함께 즐길 수 있는 대형 카페들이 많아 카페 투어 코스로 제격이다.

전통시장 먹거리 여행

명절 분위기를 가장 생생하게 느낄 수 있는 곳은 단연 전통시장이다. 인천을 대표하는 미식의 성지 신포국제시장은 100여 년의 역사를 지닌 인천 최초의 근대 상설시장이다.

부동의 인기 메뉴인 신포 닭강정은 매콤달콤한 소스와 바삭한 식감으로 오랜 사랑을 받아왔다.

40년 전통의 중국식 만두와 공갈빵은 줄을 서서 기다려야 할 만큼 명성이 자자하며 에그타르트와 오징어튀김 등 주전부리도 풍성하다.

부평종합시장은 설 차례상을 준비하는 시민들과 먹거리 탐방을 즐기는 관광객 모두에게 사랑받는 곳이다.

최근 온라인에서 입소문을 탄 김밥 어묵과대왕 호떡, 크레페 등 이색 먹거리가 인기를 끌며 젊은 층의 발길이 이어지고 있다.

가성비 좋은 전집부터 현지인이 만드는 팟타이까지 다양한 미식 여행을 즐길 수 있다.

구월동 모래내시장은 쾌적한 현대화 시설과 다채로운 분식 메뉴로 유명하다.

특히 중독성 있는 떡볶이와 꼬마김밥은 남녀노소 모두에게 인기가 높다. 이 밖에도 닭강정과 만두 전문점 등 분식 마니아들을 유혹하는 맛집들이 즐비하다.

모래내시장과 이어진 구월시장은 곱창·순대 골목으로 유명하다. 곱창구이와 전골, 뜨끈한 순댓국 등 깊은 맛을 자랑하는 식당들이 골목 가득 들어서 있으며 상인들이 직접 만든 두부와 국수, 족발 등 정겨운 먹거리들이 명절의 풍성함을 더한다.

▶(여행꿀팁) 인천시는 설 연휴 기간 전통시장과 상권 인근 지역의 주차 단속을 한시적으로 유예한다.