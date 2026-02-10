[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 중구는 청라하늘대교 개통에 따라 ‘중구 공영버스’ 노선을 부분 개편한다고 10일 밝혔다.

구는 청라하늘대교, 영종구 신설 등으로 변화하는 영종국제도시 교통 여건 대응을 위해 주민 의견을 반영한 공영버스 노선 개편을 추진한다.

개편 내용은 ▷평일 통근 지원을 위한 ‘중구 5-5번’ 신설 ▷청라하늘대교 개통에 따른 ‘중구 6번’ 노선 조정 ▷안전한 버스 운행을 위한 ‘중구 3번’ 시간 조정 등이다.

구는 영종하늘도시 주민들의 원활한 아침 출근길을 위해 평일 통근용 노선 ‘중구 5-5’를 신설했다.

영종국제병원과 e편한세상오션하임, 영종LH67단지, 한신더휴2차, 영종역을 오가게 된다.

또 ‘청라하늘대교’ 개통에 맞춰 무의 지역 주민 등의 영종복합문화센터·영종하늘도시 접근성을 위해 ‘중구 6번’의 운행 노선을 조정한다.

해당 노선은 기존 ‘무의-인천대교 경유-동인천’을 다녔지만, 이제는 ‘무의-큰무리선착장-푸른나래사거리.영종복합문화센터(신설 정류소)-해찬나래사거리-청라하늘대교입구(신설 정류소)-동인천’을 오가게 된다.

이밖에 ‘중구 3번(하늘도시-영종역-영종중)’의 배차간격 등을 소폭 조정했다. 단, 노선 변화는 없으며 출·퇴근 시간대 집중배차 기조는 유지된다.

이번 중구 공영버스 노선 부분 개편은 오는 21일 첫차(중구 5-5번, 23일 첫차)부터 적용된다.

자세한 정보는 중구 누리집 내 공지사항에서 확인 할 수 있다.