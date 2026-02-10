4월 1일엔 오스트리아 원정평가전

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보호 한국 월드컵 축구대표팀이 3월 아프리카의 강호 코트디부아르, 4월 오스트리아와 A매치 평가전을 벌인다.

대한축구협회는 내달 유럽 원정으로 치러질 두 차례의 평가전 상대를 확정해 10일 발표했다.

대표팀은 한국시간으로 오는 3월 28일 오후 11시 영국 런던 인근에서 코트디부아르와 맞붙은 뒤, 장소를 옮겨 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈에서 홈팀 오스트리아와 맞붙는다.

첫 상대인 코트디부아르(FIFA 랭킹 37위)는 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선 F조 1위로 본선행을 확정 지은 팀이다.

월드컵 본선에서 독일, 퀴라소, 에콰도르와 함께 E조에 속해 있는 코트디부아르는 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드), 에반 은디카(AS로마) 등 유럽 빅리그 주전급 선수들이 대거 포진해 있어 만만치 않은 전력을 자랑한다.

이번 대결은 북중미 월드컵 조별리그 3차전 상대인 남아프리카공화국을 겨냥한 ‘모의고사’ 성격이 짙다. 특유의 폭발적인 스피드와 탄력적인 피지컬을 자랑하는 코트디부아르를 상대로 아프리카 팀에 대한 본선 경쟁력을 시험할 좋은 기회가 될 전망이다.

한국은 코트디부아르를 상대로 지난 2010년 3월 런던 평가전 당시 이동국과 곽태휘의 연속 골로 2-0 완승한 바 있다.