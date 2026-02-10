3대 중점과제·4대 권역별 개발전략 제시

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 의원이 10일 전남광주특별시장 출마를 선언했다.

이 의원은 이날 전남도의회에서 출마 기자회견을 열어 “다시 호남이 대한민국의 중심에 서는 ‘남부권 시대’를 열겠다”고 포부를 밝혔다.

이 의원은 “이재명 대통령과 직접 얼굴을 맞대며 호흡을 맞춰가며 일해본 경험이 있고 의중을 잘 알고 있다”며 “전남광주를 속속들이 꿰뚫는 현장성, 국정을 이끌었던 경험과 성과, 이 대통령과 일해본 경험과 신뢰, 정책적 역량까지 제가 가진 확실한 경쟁력이다”고 강조했다.

그는 3대 중점과제와 4대 권역별 개발전략을 제시했다.

3대 중점 과제는 에너지 자주권 실현으로 지산지소(地産地消) 원칙 준수, 전력요금 차등제 도입, 국가성장펀드 150조원 가운데 20% 유치 등이다.

다시 호남‘의 구체적인 실현 방안으로 ▷광주권(미래 전략 산업) ▷동부권(글로벌 경제·문화 허브) ▷ 서남·중부권(에너지·바이오 신성장) ▷농어촌(소득 및 삶의 질 보장) 등 4대 균형발전 전략을 제시했다.

이 의원은 “이재명 정부가 추진하는 ‘5극3특’의 지방주도 지형균형발전 전략을 전남광주 미래 100년 성장의 모멘텀으로 만들어야 한다”며 “재정을 지원하고 개발 권한을 주는데 지금까지와는 차원이 다른 변화를 시도해야 한다”고 말했다.

그는 이어 “광주의 혁신 역량과 전남의 무한한 잠재력을 하나로 묶어 수도권 일극주의에 대응하는 대한민국 ‘남부 수도’를 건설하는 혁신적 변화를 추진해야 한다”며 “가장 낮은 곳에서 시작해 가장 높은 곳을 바라보는 ‘따뜻한 통합’을 흔들림 없이 해내겠다”고 덧붙였다.