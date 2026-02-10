[헤럴드경제=김주리 기자] 구글의 생성형 AI 제미나이가 국내 시장에서 가파른 상승세를 타며 월간 이용자 10만명선을 최초로 돌파했다.

10일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 올해 1월 기준 제미나이의 국내 월간 활성 이용자(MAU) 수는 12만3647명으로 집계됐다.

이는 지난해 1월(7240명) 대비 약 17배 급증한 수치로, 제미나이 서비스 출시 후 월간 최고 기록이다. 전달(9만4760명)보다도 약 3만명 늘며 30.5% 증가율을 보였다.

제미나이 앱 이용의 경우 구글 앱 일부로 실행되는 사례도 있는 만큼 실제 MAU는 이보다 더 높을 가능성도 있다.

같은 기간 MAU 1위는 챗GPT로, 1천429만9545명으로 나타났다. 전달(1천384만3717명)보다는 3.3% 상승한 수치지만, 증가율만 놓고 보면 제미나이가 더 높았다.

그 뒤를 이어 에이닷(138만6537건), 퍼플렉시티(73만1318건), 그록(Grok.72만1293건) 순으로 MAU가 많았다.

제미나이는 신규 앱 설치 건수에서도 두드러진 성장세를 보였다.

지난 1월 제미나이 신규 설치 건수는 전달보다 약 7만7천 건가량 늘어난 45만8901건으로, 챗GPT(77만6297건)에 이어 2위에 올랐다.

챗GPT의 신규 설치 건수가 전달(89만9908건)보다 감소한 것과는 대조적인 흐름이다.

제미나이 신규 앱 설치량은 작년 4월만 해도 6만9천건에 머물렀지만 꾸준히 상향 곡선을 그리며 지난달에는 그록(22만7982건), 에이닷(6만2850건), 퍼플렉시티(5만6304건)를 앞섰다.

업계에서는 지금은 국내 AI 시장에서 챗GPT 독주 시대가 펼쳐지고 있지만 제미나이가 빠른 속도로 이용자 기반을 확대하고 있는 점에 주목하고 있다.

이에 따라 장기적으로는 챗GPT와 제미나이가 ‘AI 2강’ 체제를 형성하고 나머지는 다약으로 분류될 가능성이 거론되고 있다.