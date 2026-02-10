도-시군 합동 ‘사전조사-현장대응-사후관리’ 체계

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 산업단지 입주기업의 경영 걸림돌을 제거하고 현장의 생생한 목소리를 정책에 반영하기 위해 소통 행보에 나선다. 경남도는 이달부터 12월까지 도내 주요 산업단지를 직접 방문하는 ‘2026년 찾아가는 산업단지 현장 간담회’를 본격 운영한다고 10일 밝혔다.

도와 시·군이 합동 추진하는 이번 간담회는 산단 관리기관과 기업 간 소통 강화에 중점을 둔다. 특히 불합리한 규제와 복잡한 행정절차 등 현장 애로를 해소하고, 기업 수요에 맞춘 맞춤형 지원 과제를 발굴하는 데 역량을 집중할 방침이다.

간담회는 입지·건축, 환경·안전, 인력, 행정절차 등 경영 전반을 다룬다. 도는 실효성을 높이기 위해 시·군과 사전 조사를 실시하고, 현장에서 즉각 해결책을 제시하는 ‘사전 조사-현장 대응-사후 관리’ 체계를 가동한다. 즉시 조치가 가능한 과제는 신속히 개선하고, 법령 개정이 필요한 사항은 중앙부처에 건의해 산단 경쟁력을 강화할 계획이다.

이날 밀양시에서 열린 첫 간담회에서는 17개 입주기업이 참석해 구체적인 현안을 건의했다. 대형 차량 통행이 잦은 공단 특성을 고려한 교통안전시설물 확충 요청에 대해 관리청인 도 동부관리사업소는 시설물 추가 설치와 교차로 개선을 검토하기로 했다. 또한 산단 주차장 용지 내 태양광 설치와 관련한 제도적 제한 사항에 대해서도 관계기관에 개선 필요성을 건의하기로 뜻을 모았다.

도는 오는 26일 사천시에서 다음 간담회를 개최하는 등 시·군 여건을 고려해 연말까지 총 6회 이상 행사를 이어갈 예정이다. 관리 비영리법인이 설립된 산단과 준공된 농공단지를 중심으로 현장 중심의 적극 행정을 강화한다는 구상이다.

현재 경남은 전국에서 가장 많은 210개의 산업단지를 보유하고 있어 지역 경제에서 산단이 차지하는 비중이 매우 크다. 이 중 152개소는 조성이 완료됐으며 58개소는 조성 중이다. 신종우 경남도 도시주택국장은 “현장 간담회를 통해 실질적인 규제 혁파와 산업단지가 지역 경제 성장의 거점이 되도록 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.