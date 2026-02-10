서문·칠성시장 장보기·상인 간담회…민생 현안 점검 “전통시장 이용이 지역경제 살리는 길”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 설 명절을 앞두고 대구 전통시장을 찾아 상인들을 격려하고 민생 현안을 점검했다.

소상공인시장진흥공단은 인 이사장이 10일 대구 서문시장과 칠성시장을 방문해 성수품 수급 상황과 가격 동향을 살피고 상인들의 애로사항을 청취했다고 밝혔다. 인 이사장은 설맞이 장보기를 통해 김과 곶감 등을 직접 구매하며 명절 준비로 분주한 시장 상인들을 격려했다.

이날 현장에서는 상인회 관계자들과 함께 전통시장 활성화 방안을 논의하는 간담회도 진행됐다. 간담회에 참석한 한 상인은 “설 명절을 앞두고 방문객이 집중되는 만큼 안전과 화재 예방에 각별히 주의를 기울이고 있다”며 “청결하고 쾌적한 환경을 조성해 고객들에게 최상의 서비스를 제공하겠다”고 말했다. 또 다른 상인은 “단기 지원을 넘어 시장이 지속적으로 활기를 유지할 수 있도록 지역 자원과 상권을 연계한 맞춤형 지원이 필요하다”고 건의했다.

인 이사장은 이어 소진공 대구경북지역본부를 방문해 주요 업무와 현안을 점검하고 직원 간담회를 통해 현장 직원들의 노고를 격려했다. 그는 “지역본부는 공단 본부와 현장을 연결하는 중요한 가교 역할을 한다”며 “정책과 현장 사이의 원활한 의사소통 통로가 돼 달라”고 당부했다.

인 이사장은 “전통시장이 지속 가능하려면 지역 주민들의 적극적인 이용이 필요하다”며 “설 제수용품을 전통시장에서 구매하면 대형마트보다 약 9만원 이상 저렴하게 준비할 수 있는 만큼, 전통시장 장보기를 통해 가계 부담을 덜고 이웃 상인들과 따뜻한 온기를 나누는 명절이 되길 바란다”고 말했다.