기후부, 낙동강 공기중 조류독소 공동 조사결과 공개 환경운동연합, 낙동강네트워크, 경북대학교 등 시민단체 참여

[헤럴드경제=이태형 기자] 새정부 출범 이후 정부와 시민사회가 지난해 진행한 낙동강 공기중 조류독소 공동조사에서 조류독소가 검출되지 않은 것으로 나타났다.

민관 협업을 통한 결과물이 나옴에 따라 그간 독소 검출 여부를 놓고 정부와 시민단체 간 이어져 온 논란이 일단락될지 주목된다.

기후에너지환경부는 낙동강 본류 5개 지점의 공기중 조류독소 조사 결과 모든 조사 지점에서 조류독소 6종이 검출한계 미만(불검출)으로 확인됐다고 10일 밝혔다.

이번 공동조사는 그간 시민사회 조사에서 공기중 조류독소가 검출됨에 따라 지역 주민들의 불안이 있었고, 이에 따라 조류독소 안전관리체계를 구축하기 위해 추진됐다. 조사에는 환경운동연합, 낙동강네트워크, 경북대학교 등이 참여했다.

이번 조사는 국립환경과학원과 경북대학교 연구진이 2025년 9월 15일부터 25일까지 낙동강 본류 구간 녹조 심화지역 5개 지점에서 지점당 4회씩 총 20회 원수와 공기중 조류독소 6종을 측정했다.

조사 결과, 원수에서는 지점과 일자 등에 따라 최소 검출한계 미만(불검출)에서 최대 328.05㎍/L까지 검출됐지만, 공기중 조류독소는 모든 지점에서 검출한계 미만(불검출)으로 확인됐다.

기후부는 올해도 시민사회와 함께 조사대상과 범위 등을 확대해 조류독소를 조사할 예정이다.

김은경 기후부 물환경정책관은 “이번 공동조사는 기후부와 시민사회 간 협력기반을 재정비하는 계기가 됐다”며 “국민 건강에 위협이 되는 요소가 발생하지 않도록 시민사회, 전문가 등과 함께 조사시기·기간·방법 등 세부 조사방안을 지속해서 논의해 조류독소 관리체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.