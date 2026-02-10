행안부, 561개 공공기관 대상 ‘2025년 정보공개 종합평가’ 결과 국무회의에서 공개

[헤럴드경제=이태형 기자] #1. 충청남도교육청은 국민 관심 정보를 정보공개시스템에 사전 공개하는 ‘사전정보공표’ 정보를 충실하게 제공해 정보의 개방성과 접근성을 높였다.

#2. 한국자산관리공사는 임원 이상 결재 문서를 공개하는 원문 공개를 활성화해 기관 정보를 선제적으로 제공함으로써 행정의 투명성을 높였다.

행정안전부는 정보공개제도 운영의 신뢰성 및 투명성 확보를 위해 공공기관의 정보공개 운영 실적을 평가한 ‘2025년 정보공개 종합평가 결과’를 공개했다고 10일 밝혔다.

‘정보공개 종합평가’는 중앙행정기관, 지방정부, 국가·지방 공공기관 등을 대상으로 2019년부터 매년 시행하고 있다.

2025년도에는 총 561개 기관을 대상으로 ▷사전정보공표 ▷원문공개 정보 ▷정보공개 청구처리 ▷고객관리 ▷제도운영 총 5개 분야를 평가했다.

평가 결과를 살펴보면 먼저, 전체 평균 점수가 91.2점으로 지난해 92.5점 대비 1.3점 떨어졌지만, 2024년에 이어 2년 연속 90점대를 유지하고 있다.

이는 평가 시 질적 평가 확대 등 평가 기준 강화와 신설 기관의 운영 미흡이 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

기관별 평가 등급은 ‘최우수’ 115개, ‘우수’ 170개, ‘보통’ 271개, ‘미흡’ 5개 기관이다.

총점 100점 만점 중 60점 미만인 ‘미흡’ 기관은 전체기관(561개) 대비 0.9%로, 2년 연속 1% 미만 대를 유지하고 있다.

이번 정보공개 종합평가 결과는 행정안전부 누리집 또는 정보공개포털에서 확인할 수 있다.

행안부는 앞으로 공공기관을 대상으로 설명회를 열어 이번 평가에 대한 분석 결과를 공유해 평가 결과가 우수한 기관에는 정부포상 등을 수여하고, 미흡 기관에 대해서는 정보공개 운영실태 개선 권고와 1대1 맞춤형 컨설팅 등을 실시할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “국민의 알 권리 보장을 위해 앞으로도 공공기관의 정보공개 운영 실태를 내실 있게 점검·평가해 공공기관의 정보공개 수준이 지속해서 향상될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.