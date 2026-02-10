챗GPT 월간 성장률 10%대 다시 넘어서 코딩용 AI ‘코덱스’ 고성장에 “미친 수준”

오픈AI의 챗GPT가 이용자 몰이에 성공해 높은 성장세를 회복한 것으로 나타났다. 지난해 말부터 구글과 앤트로픽의 AI 모델 제미나이, 클로드 맹추격을 받으면서 ‘중대경보’(레드코드)를 발동한 후 성장세를 되찾았다는 분석이다. 오픈AI는 이에 그치지 않고 1000억달러(약 145조원) 규모의 투자 라운드에 나선 한편, 이번주 중 새 챗봇 모델 출시도 예고했다.

샘 올트먼(사진) 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 직원들에게 “챗GPT의 월간 성장률이 다시 10%를 넘어섰다”고 밝혔다고 미 경제방송 CNBC가 입수한 내부 메신저 메모를 인용해 보도했다.

앞서 올트먼 CEO는 지난 5일 코딩용 AI 모델 ‘GPT-5.3-코덱스’를 출시한 이후 코덱스의 이용량이 불과 1주일 만에 50% 늘어났다고 말했다. 그는 코덱스의 성장세에 대해 “미친 듯한 수준”이라며 “엄청난 한 주였다”고 평가하기도 했다.

특히 올트먼 CEO는 “이번 주에 새 챗봇 모델 출시를 준비하고 있다”고도 공지했다. 오픈AI가 새로 내놓는 모델은 ‘GPT-5.3-코덱스’의 챗봇 버전이자, 지난해 ‘중대경보’(코드레드) 발령 당시부터 준비해온 모델일 것으로 보인다.

앞서 오픈AI는 지난해 말 구글의 제미나이와 앤트로픽 클로드 등에 추격을 당하면서 사내에 중대경보를 내렸다. 올트먼 CEO는 구성원들에게 다른 프로젝트를 한동안 접고 챗GPT 등 AI 모델 개선에 집중할 것을 요청했다.

이런 여파로 오픈AI는 ‘GPT-5.2’의 출시 일정을 수 주 앞당겨 지난해 12월 11일 선보였다. 올트먼 CEO는 당시 미 월스트리트저널(WSJ)에 “1월에 또 다른 모델을 출시한 이후 중대경보를 해제할 것”이라고 말한 바 있으나, 지난달에는 새로운 AI모델을 출시하지 않았다.

오픈AI는 이와 같은 성장세를 앞세워 1000억달러 규모의 투자 라운드도 막바지 단계에 돌입했다. 오픈AI는 이번 자금 조달에 참여하는 투자자들에게 자사 코딩 모델 ‘코덱스’가 그간 기업용 AI 시장에서 강세를 보여온 앤트로픽 ‘클로드 코드’의 시장점유율을 잠식하고 있다는 점을 강조하고 있다고 소식통은 전했다.

오픈AI의 이번 투자 라운드는 마이크로소프트(MS)와 엔비디아, 아마존 등으로 1차 마감하고, 이후 300억 달러 투자를 논의 중인 소프트뱅크를 포함해 다른 참여자들의 투자가 이어질 것으로 CNBC는 전망했다.

한편 오픈AI는 지난달 적용을 예고했던 미국 내 챗GPT 무료·저가요금제 계정 대상 광고를 이날 시작했다. 오픈AI는 광고가 챗GPT의 답변에 영향을 주지 않고 독립적으로 표시되며, 광고 노출·클릭수 등을 제외한 채팅 내용이나 개인정보는 광고주에 제공되지 않는다고 강조했다. 또 미성년자에게는 광고를 표시하지 않는다고도 덧붙였다. 김영철 기자