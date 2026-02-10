- 산림청 국립수목원, 광릉숲 생물다양성 조사 성과 공개 -한반도 생물다양성의 10% 이상 기록

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립수목원(원장 임영석)이 광릉숲 생물권보전지역 일대의 생물상 목록을 정리한 결과, 총 6564종의 생물이 서식하는 것으로 확인됐다고 10일 밝혔다.

이는 기존 기록(2020년)보다 313종 증가한 수치로, 한반도 전체 생물다양성 6만 1230종(2024 국가생물다양성 통계자료집 기준)의 10% 이상을 차지한다.

이번 생물상 목록 개정에서는 새롭게 확인된 종을 추가하는 한편, 2000년 이후 출현이 확인되지 않은 종은 제외해 목록의 정확성과 신뢰도를 높였다.

아울러 분류군별 전문 조사를 확대해 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 수달, 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 긴점박이올빼미와 함께 신종으로 발견된 ‘광릉콩꼬투리버섯(Xylaria gwangneungensis)’ 등을 새롭게 목록에 포함했다. 반면, 과거 광릉숲을 대표하던 크낙새는 장기간 출현이 확인되지 않아 목록에서 제외했다.

광릉숲에는 한국앉은부채, 광릉개고사리 등 특산식물과 광릉요강꽃 등 희귀식물을 포함해 1013분류군의 식물이 자생하고 있다. 또한 천연기념물인 장수하늘소를 비롯해 약 4042분류군의 곤충이 서식하는 것으로 확인됐다.

광릉숲 생물상 목록은 식물과 곤충을 포함한 총 12개 생물군의 조사 자료로 구성돼 있으며, 관련 자료는 국립수목원 누리집에 공개된 연구간행물을 통해 누구나 열람할 수 있다.

임영석 국립수목원장은 “이번 광릉숲 생물상 목록 개정은 단순한 종 수 변화에 그치지 않고, 전문 조사 확대와 기록 기준 정비를 통해 지속적인 보전 관리를 위한 연구 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.