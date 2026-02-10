시니어 고객 맞춤형 특화 공간 조성 안마의자 등 편의시설, 누구나 이용

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 10일 인천 서구 가좌동점에 라운지 형태의 특화 점포인 ‘KB시니어 행복 라운지’를 열었다고 밝혔다.

KB시니어 행복 라운지는 고령층을 비롯한 금융 취약계층이 보다 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 조성된 시니어 고객 맞춤형 공간으로 포용금융 실천을 위해 마련됐다.

라운지에서는 전담 직원이 빠른 창구를 통해 입출금, 통장 재발행, 연금 수령 등 고령층이 자주 이용하는 금융 업무를 신속하게 지원한다. 또한 안마의자, 혈압 측정기, 커피 기계 등을 갖춰 고객이 편안하게 머물 수 있도록 했다.

국민은행은 고령층 등 취약계층의 금융 접근성을 높이기 위해 이동점포 형태의 KB시니어라운지도 운영 중이다. 지난해 12월 문을 연 ‘KB골든라이프 자문센터 종로 평창’에서는 상속·증여 전문 상담 등 고령층 맞춤형 생활 지원 서비스를 제공하고 있다.

국민은행 관계자는 “KB시니어 행복 라운지는 어르신의 금융 이용 편의를 높이는 동시에 지역 주민과 소통할 수 있는 열린 공간”이라며 “앞으로도 시니어 고객의 삶 전반을 함께하는 금융 서비스를 통해 든든한 금융 파트너로서의 역할을 이어가겠다”고 말했다.