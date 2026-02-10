중장년고용네트워크 40곳으로 늘려 지역 산업 맞춘 사례관리형 고용서비스 본격화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 지역 여건에 맞춘 중장년 맞춤형 취업 지원 체계를 전국으로 확대한다. 시범 운영에 그쳤던 ‘중장년고용네트워크’를 올해부터 전국 40여 개 지역으로 넓혀, 생애경력설계부터 훈련·취업 연계까지 패키지 지원에 나선다.

고용노동부는 10일 서울에서 ‘2026년 중장년고용네트워크 제1차 워크숍’을 열고, 올해 중장년 일자리 정책 방향과 네트워크 운영 전략을 공유했다고 밝혔다. 이날 행사에는 전국 고용센터와 중장년내일센터 관계자 등 100여 명이 참석했다.

중장년고용네트워크는 고용센터와 중장년내일센터를 중심으로 지방자치단체, 폴리텍대학, 여성새일센터 등 지역 취업 지원기관이 참여하는 협의체다. 기업과 중장년 구직자를 대상으로 ‘사례 관리형’ 고용서비스를 제공하는 것이 핵심이다. 지난해 15개 고용센터에서 시범 운영됐으며, 올해부터는 전국 40개 내외 고용센터로 확대됐다.

지역별 산업 특성을 반영한 맞춤형 운영도 본격화된다. 서울관악고용센터는 구로·금천 산업단지(G밸리)의 IT·스마트제조업과 관악·동작 지역의 보건·서비스업을 중심으로 중장년 적합 일자리를 발굴할 계획이다. 구직자에게는 국민취업지원제도, 중장년 경력지원제, 생애경력설계, 내일배움카드 등을 연계하고, 기업에는 구인 발굴과 각종 장려금·컨설팅을 통합 지원한다.

인천북부·인천서부고용센터는 뿌리·항공·물류·바이오 등 지역 중점산업을 선정해 공동 채용박람회와 직무교육, 폴리텍 특화훈련을 연계한다. 구미고용센터는 전기·전자·기계, 보건의료 분야를 중심으로 타깃 기업을 설정하고, 인사제도 개선과 장려금을 연계한 집중 관리에 나선다.

정부는 중장년고용네트워크를 통해 생애경력설계, 훈련·일경험, 취업 알선과 장려금을 묶은 ‘중장년내일이음패키지’도 확대할 방침이다.

권진호 노동부 통합고용정책국장은 “전국 어디서나 지역 맞춤형 중장년 인재 성장을 지원하는 체계를 구축하겠다”며 “중장년 채용 기업에 대한 지원도 강화하겠다”고 말했다.