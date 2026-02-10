확대간부회의서 통합 기본법·주민투표 원칙 고수

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 도지사가 최근 정치권 안팎에서 논의되는 행정통합과 관련해 실질적인 자치권과 위상 확보가 전제되지 않는 통합은 추진할 가치가 없다는 점을 분명히 했다.

박 지사는 9일 도청 확대간부회의를 주재하며 “절차적 정당성을 결여하거나 중앙정부의 권한 이양 없는 통합은 큰 의미가 없다”고 지적했다. 이어 “경남도가 제안한 ‘통합 기본법 제정’과 ‘주민투표’를 통한 정당성 확보가 가장 적절한 원칙임이 증명되고 있다”며 부산시와 합의한 기존 원칙을 흔들림 없이 고수할 것을 주문했다.

이는 단순한 행정 구역 합병을 넘어 지방정부가 중앙으로부터 실질적인 권한을 넘겨받는 ‘강한 통합’을 지향하겠다는 의지로 풀이된다.

박 지사는 최근 대통령 주재 타운홀 미팅에서 발표된 ‘경남 발전 전략’을 도약의 지렛대로 삼겠다는 구상도 밝혔다.

그는 “대통령이 직접 발표한 사안인 만큼 정부의 적극적인 지원이 담보된 상태”라며 “과기정통부, 산업부, 국토부 등 관계 부처의 발표 내용을 면밀히 분석해 실행력 있는 세부 계획을 수립하라”고 지시했다. 특히 10대 대기업의 비수도권 투자 계획과 연계해 경남이 투자를 선점할 수 있는 전략적 대응을 강조했다.

박 지사는 이어 “로봇랜드를 아이들 놀이터 수준에 머물게 해서는 안 된다”며 “경남이 추진하는 ‘피지컬 인공지능(AI)’의 거점으로 탈바꿈해야 한다”고 말했다. 이에 따라 도는 로봇랜드의 명칭 변경을 포함해 운영 콘텐츠를 AI 중심으로 전면 개편할 방침이다. 박 지사는 산업부가 국가 전략 사업 차원에서 공동 책임을 지고 지원할 수 있도록 협의를 지속하라고 덧붙였다.

박 지사는 “대규모 현안 사업일수록 행정의 전문성과 지속성이 중요하다”며 “도민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 내는 데 전 부서가 책임감을 가져달라”고 당부했다.