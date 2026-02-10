고용노동부, 울산서 ‘타운홀 미팅’ 정부 차원 청년고용지원책 건의

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 조선업 르네상스 시대를 맞아 ‘K-조선’이 지속가능하기 위해서는 청년인력이 채용돼야 한다는 데 의견이 모아졌다. 반면 청년인력의 조선업 기피현상 등 사회현상과 관련한 근원적 문제점은 토의되지 않아 아쉬움을 남겼다.

고용노동부는 9일 울산 동구청에서 ‘K-조선업 타운홀 미팅’을 열고 ‘조선업 르네상스! 함께 만드는 좋은 일자리!’를 모색했다.

이날 미팅에는 김영훈 고용노동부장관과 김종훈 울산 동구청장, 변광용 거제시장, 김태선 국회의원을 비롯해 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD현대삼호 등 조선 4사의 원·하청 노사 관계자, 마이스터고 학생, 지역 소상공인 등 100여 명이 참석했다.

김영훈 고용노동부장관 이날 미팅을 열면서 “대한민국 조선업의 자부심인 울산 동구에서 조선업 명맥을 이어왔고 이제 조선업 르네상스 시대를 맞았다”며 “진정한 의미의 조선업 부활은 숙련공과 청년들이 모여들 때 가능하다”고 말했다.

이어 정흥준 서울과학기술대 교수는 ‘조선업 르네상스, 좋은 일자리는 가능하다’ 주제 발표를 통해 “중국의 저가경쟁을 ▷숙련 인력 양성 ▷지속적인 기술개발 ▷정부의 지원으로 극복할 수 있다”며 “현재 근로자의 평균 연령은 40대 후반인데, 젊은 신규 인력을 채용해야 ‘조선업 르네상스’를 이어갈 수 있다”고 지적했다.

김종훈 울산 동구청장은 ‘조선업 상생 발전과 지역경제 회복을 위한 정책 제언’을 통해 먼저 “K-조선으로 대변되는 국가기간산업의 명성이 지역경제 활성화로는 이어지지 않고 있다”고 설명했다.

이에 따라 ▷지역 산업에 지역 인력 채용 ▷외국인 노동자 정책 수립 시 해당 지자체와 협의 ▷청년 고용 책임제 ▷K-조선업 고용안정유지기금 조성 ▷생산현장(지방)-연구기능(수도권) 통합에 정부 차원의 과감한 인센티브 제공 등을 건의했다.

변광용 거제시장도 ‘조선업 청년고용·지역경제 활성화 방안’ 발표를 통해 “외국인 노동자 유입이 지역 소비로 이어지지 않고 있다”며 내국인 고용 확대를 위한 ▷내국인·청년고용 확대 ▷채용연계형 인재 육성 ▷임금 등 노동환경 및 안전 개선 ▷지역상생발전기금 조성 등 정부 차원의 해결책을 촉구했다.