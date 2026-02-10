누적 투자 680억 달성하며 독보적 기술력 입증 글로벌 수준 드노보 항체 설계 플랫폼 고도화 베링거인겔하임 등 글로벌 파트너십 확장 박차

[헤럴드경제=최은지 기자] 신약 설계 인공지능(AI) 플랫폼 기업 갤럭스가 420억 원 규모의 시리즈B 투자를 유치하며 글로벌 시장 진출을 위한 실탄을 확보했다.

10일 갤럭스에 따르면 이번 라운드에는 유안타인베스트먼트, 한국산업은행, 인터베스트 등 다수의 대형 투자사가 참여했다. 이로써 갤럭스의 누적 투자 유치 금액은 총 680억원에 이르게 됐다. 특히 인터베스트와 데일리파트너스 등 기존 투자사들이 후속 투자에 대거 참여하며 갤럭스의 장기적 성장 가능성에 대한 신뢰를 재확인했다.

갤럭스는 단백질 설계 AI 분야에서 글로벌 최고 수준의 기술력을 보유한 것으로 평가받는다. 특히 완전히 새로운 아미노산 서열과 구조를 설계하는 ‘드노보(de novo) 항체 설계’ 영역에서는 세계적인 경쟁력을 갖췄다. 최근에는 소규모 디자인만으로도 높은 결합력을 가진 항체를 확보하는 데 성공, 기존 대비 수백 배 이상의 설계 성공률을 기록하며 업계의 주목을 받았다.

글로벌 제약사와의 협업도 가시화되고 있다. 갤럭스는 베링거인겔하임과의 공동연구 계약을 통해 글로벌 진출의 발판을 마련했으며, 국내에서도 셀트리온, LG화학, 한올바이오파마 등 유수 기업들과 신약 개발 프로젝트를 진행 중이다.

확보된 투자금은 AI 플랫폼 고도화와 R&D 인프라 확충, 우수 인재 확보 등에 투입된다. 갤럭스는 이를 통해 신약후보물질의 비임상 검증을 가속화하고, 기존 방식으로는 접근이 어려웠던 도전적인 타깃에서 실질적인 신약 성과를 창출한다는 계획이다.

석차옥 갤럭스 대표는 “단백질 신약 설계는 개발 전반에서 중요성이 빠르게 커지는 분야”라며 “이번 투자를 발판으로 플랫폼 고도화와 파이프라인 검증을 가속화해 글로벌 시장에서 의미 있는 사업 성과를 내겠다”고 밝혔다.