[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 OLED(유기발광다이오드) 사업 구조 재편을 가속화하기 위해 중국 난징 차량용 LCD(액정표시장치) 모듈 사업을 국내 협력업체에 매각한 후 외주화한다.

LG디스플레이는 중국 난징 차량용 LCD 모듈 사업을 탑런토탈솔루션 난징법인에 양도하는 계약을 체결했다고 9일 공시했다.

양도대금은 4억9150만위안(약 1041억원)이며 양도 예정일자는 오는 7월 30일이다.

LG디스플레이 난징 법인은 IT와 차량용 LCD 모듈 사업을 운영해왔으며, 이번 계약에 따라 차량용 LCD 모듈 사업만 양도하게 됐다.

자체적으로 생산하던 차량용 LCD 모듈 사업은 양도 후 외주 생산할 계획이다.

LG디스플레이는 “사업구조 고도화 및 수익 구조 강화가 이번 양도의 목적”이라며 “LCD 사업 합리화를 통해 고부가가치 중심의 ‘기술 기업’으로 자리매김하기 위한 전략적 선택”이라고 강조했다.

앞서 정철동 LG디스플레이 사장은 CES 2026에서 기자들과 만나 “LCD와 OLED(유기발광다이오드) 양방향으로 모두 기술을 발전시켜 가려고 한다”고 언급한 바 있다.

OLED를 중심으로 사업포트폴리오 재편하는 한편 차량용 LCD 모듈은 외주화를 통해 고정비를 줄이고 고객과 시장 상황에 맞춰 유연하게 운영해 전사 운영 효율성을 높인다는 셈법이다.

차량용 디스플레이에서 LG디스플레이의 강점인 풀라인업을 더 효율적으로 운영하겠다는 뜻으로 풀이된다.

탑런토탈솔루션은 국내 첨단 부품 제조 전문기업으로 LG디스플레이의 공식 협력업체다. LG디스플레이에 차량 디스플레이용 백라이트 등을 공급하고 있다.

박영근 탑런토탈솔루션 대표이사는 “탑런의 디스플레이 광원(BLU)에 LG디스플레이의 패널과 글래스를 결합해 완성된 모듈 제품을 유럽 프리미엄 OEM(주문자상표부착생산)사를 포함한 글로벌 완성차 업체에 공급해왔다”며 “이번 인수를 통해 이 사업에 본격 진출하려고 한다”고 밝혔다.

아울러 “글로벌 차량용 디스플레이 시장은 원가경쟁력과 기술경쟁력으로 보이지 않는 싸움을 하고 있는 전쟁터이며, 제조원가를 더 낮추고 선제적인 R&D(연구·개발) 투자를 통해 기술력을 높이는 것은 선택이 아니라 생존의 문제”라며 “LG이번 인수로 LG그룹과의 차량용 전장 사업 파트너십은 더욱 강화될 것”이라고 강조했다.