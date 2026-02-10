100년물까지 검토한 초장기 조달 하이퍼스케일러 ‘빚투’ 확산…올해 차입 585조원 전망

[헤럴드경제=서지연 기자] 인공지능(AI) 인프라 경쟁이 본격화되면서 글로벌 빅테크들이 대규모 차입에 나서고 있다. 구글 모회사 알파벳은 수십조원 규모의 회사채를 발행해 데이터센터와 AI 설비 투자 재원을 확보하고, 일론 머스크의 AI 스타트업 xAI는 사모대출을 통해 엔비디아 칩 구매 자금을 조달한다.

9일(현지시간) 블룸버그통신과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 알파벳은 미국 채권시장에서 150억달러(약 22조원) 규모의 달러화 회사채 발행을 추진 중이다. 만기가 서로 다른 7종으로 구성되며, 최장 40년물(2066년 만기)은 미 국채 대비 1.2%포인트 수준의 가산금리가 논의되고 있다. 알파벳은 달러화 외에 파운드화와 스위스프랑화 채권도 병행 발행할 계획으로, 파운드화의 경우 만기 100년 초장기채까지 타진하는 것으로 전해졌다.

기술기업이 100년물을 검토하는 것은 이례적이다. 영국 시장에서는 옥스퍼드대, 프랑스전력공사(EDF), 웰컴트러스트 등이 발행 사례로 꼽히며, 기술기업 중에서는 IBM이 1996년 100년물 달러채를 발행한 바 있다. 알파벳은 지난해 11월에도 미국에서 175억달러, 유럽에서 65억유로를 조달하며 50년물을 포함시킨 바 있다.

잇따른 발행의 배경은 공격적인 AI 인프라 투자다. 알파벳은 올해 자본지출(CAPEX)을 최대 1850억달러로 제시했다. 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 이른바 하이퍼스케일러들도 데이터센터와 AI 연산 능력 확충을 위해 대규모 차입을 이어가고 있다. 오라클은 이달 들어서만 250억달러를 추가로 조달했다.

모건스탠리는 하이퍼스케일러들의 올해 차입 규모가 4000억달러(약 585조원)에 이를 것으로 추정했다. 이에 따라 글로벌 투자등급 회사채 잔액은 2조2500억달러로 사상 최대 수준에 근접할 것으로 보고 있다.

한편 xAI는 미 사모펀드 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 34억달러(약 5조원)를 조달하는 거래를 마무리 중이다. 정보기술 매체 디인포메이션에 따르면 특수목적법인(SPV)이 아폴로에서 자금을 빌려 엔비디아의 AI 칩을 구매한 뒤 이를 xAI에 임대하는 구조다. 신용도가 아직 낮은 스타트업의 직접 회사채 발행 부담을 줄이고, 모회사 스페이스X의 향후 상장 일정까지 고려한 선택으로 해석된다.