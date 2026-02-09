[헤럴드경제=이원율 기자]올해 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼(챔피언 결정전)에는 인공지능(AI) 기업들과 빅테크가 광고주로 대거 참여한 것으로 확인됐다.

8일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC 보도에 따르면 구글, 메타, 아마존, 오픈AI, 앤트로픽 등 빅테크와 주요 AI기업, ‘젠스파크’와 ‘윅스’(Wix) 등 중소 AI 기업들이 올해 슈퍼볼에 광고 공세를 펼쳤다.

CNBC는 “전례 없는” 수의 AI 기업들이 슈퍼볼 광고를 했다고 전했다.

CNBC는 “AI기업들이 올해 슈퍼볼 광고에 많은 돈과 자원을 투입하고 있다”며 자동차 업체 등 전통적 기업들의 광고 비중이 줄어든 가운데, AI기업 등 기술 기업이 광고 자리를 채우고 있다고 보도했다.

앞서 CNBC는 올해 슈퍼볼 경기 중 광고를 할 것으로 예상되는 자동차 업체는 제너럴모터스(GM)와 도요타, 폭스바겐 등 3곳뿐이라고 전하기도 했다. 실제로 광고 효과 분석 업체 아이스팟에 따르면 2012년만 해도 슈퍼볼 광고 시간의 40%를 차지한 자동차 업체들의 비중은 지난해 7%까지 떨어졌다.

올해 슈퍼볼 30초짜리 광고는 평균 800만달러(약 117억원)로 역대 최고액을 찍었으며, 이는 완판됐다고 CNBC는 전했다. 일부 광고는 1000만달러가 넘는 가격에도 팔렸다고 덧붙였다.

올해 슈퍼볼 광고를 하지 않은 일부 자동차 업체는 비용 문제로 광고하기를 관둔 것으로 알려졌다.

자동차 업체들의 슈퍼볼 광고 감소 배경으로 CNBC는 코로나19 팬데믹을 시작으로 관세, 공급망 문제, 전기차 시장 후퇴 등 불안정성을 거론했다.

슈퍼볼은 미국 내 시청자만 1억명이 넘는 초대형 스포츠 이벤트다.

이번 제60회 슈퍼볼에서는 시애틀 시호크스가 뉴잉글랜드 패트리어츠를 29-13으로 제압했다. 시애틀의 슈퍼볼 우승은 구단 역사상 두 번째다. 2014년 제48회 슈퍼볼 이후 12년 만이었다.

슈퍼볼 최우수선수의 영광은 시애틀 러닝백 케네스 워커 3세가 받았다.

올해 슈퍼볼 하프타임 쇼의 주인공은 푸에르토리코 출신의 세계적 팝스타 배드 버니였다. 2026 그래미 어워즈에서 스페인어 앨범 사상 최초로 ‘올해의 앨범상’을 받은 배드 버니는 스타디움을 푸에르토리코 축제 현장으로 탈바꿈시켰다. 공연 중반에는 팝스타 레이디 가가와 결혼식 장면을 연출하기도 했다.

관중석에는 제이지와 비욘세의 딸인 블루 아이비가 엔드존에서 사진을 찍는 모습이 포착됐다. 저스틴 비버와 헤일리 비버 부부, 배우 애덤 샌들러 등도 경기장을 찾았다.