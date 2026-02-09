오승록 노원구청장과 서울장애인부모연대 노원지회 회원들이 웃으며 포즈를 취하고 있고, 526만5천510원이 적힌 기부금 전달 보드를 들고 있다. 배경에는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 (사)서울장애인부모연대 노원지회, 성금 전달식 2026’ 텍스트가 보인다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 9일 오전 구청장실에서 ‘서울장애인부모연대 노원지회’ 기부금 전달식에 참석해 기부자에 감사 인사를 전했다.

이번 기부금은 서울장애인부모연대 노원지회가 운영 중인 ‘발달장애인 바리스타 카페 ‘D&D’의 운영수익금을 모아 마련됐다. 총 기탁금액은 526만5000원으로, 이 중 226만5000 원은 노원구청에, 300만 원은 교육복지재단에 각각 기탁될 예정이다.

D&D 카페는 ‘Development Disability and Dream’(발달장애인의 꿈)이라는 뜻을 담고 있으며, 발달장애인의 자립과 사회 참여를 돕기 위해 설립됐다. 노원구 도봉면허시험장 내에 자리한 이 카페는 장애인 바리스타 3명과 비장애인 매니저가 함께 일하며, 장애인과 비장애인이 함께 협력해 운영하고 있다.

이날 전달식에는 오승록 구청장을 비롯해 이송천 서울장애인부모연대 노원지회장, 이현숙 부회장, 김계상 부회장, 이정아 회원 총 4명이 참석한 가운데 기부금 전달식 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “정성과 노력이 담긴 수익으로 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다”며 “이 따뜻한 나눔이 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 구에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.


