[헤럴드경제=이원율 기자]프랑스에서 4분에 1대꼴로 자동차가 도난되는 것으로 나타났다. 사라지면 어디로 가는가 했는데, 상당수는 이웃 국가에서 ‘세탁’된 후 중고차 시장으로 흘러들어가고 있다고 일간 르피가로가 9일(현지시간) 보도했다.

내무부 통계에 따르면 지난 한 해 프랑스에서는 12만5200건의 차량 도난이 있었다.

근 4분마다 차량 절도 사건이 벌어진 격이다.

최근에는 범죄 조직들이 유럽 중고차 시장에 ‘중고차’ 공급을 위해 도난 차량을 위장하는 기술을 체계화·전문화하고 있는 것으로 알려졌다. 범죄 방식이 보다 고도화되고 있는 것이다.

범죄 조직은 특히 잘 팔리는 차량을 노리고 있는 것으로 파악되고 있다. 프랑스 차량 도난 방지 서비스업체 코요테시큐어에 따르면 푸조 5008이나 3008, 르노 클리오, 토요타 RAV4 같은 차종이 주 범죄 대상이 된다. 아울러 스포츠유틸리티차(SUV)가 도난 차량의 약 70%를 차지하고, 하이브리드차도 절반에 이른다.

그런가 하면, 코요테시큐어는 이들이 전자 해킹 방식으로 경보기를 끄고 차에 흠집도 내지 않은 채 몇 분 만에 문을 열고 시동을 걸어 훔쳐간다고 덧붙였다.

코요테시큐어의 스테판 쿠르틀랭 마케팅 이사는 “과거에는 차를 주로 부품용으로 분해하거나 항구 등을 통해 동유럽이나 아프리카로 유출하는 사례가 빈번했다”고 분석했다.

다만 업체가 지난해 도난 차량을 추적해보니 40%는 벨기에와 독일의 불법 변조 작업장에서 발견됐다.

이곳에서 가짜 차량 내역으로 세탁해 유럽 내 재판매되는 식이었다.

30%는 수출 경로, 주로 네덜란드 로테르담 항구에서 발견됐다.

쿠르틀랭 이사는 이런 변화가 자동차 시장 동향을 반영한다며 “경제적 여건이 다소 복잡해졌다. 신차 구매는 줄고 중고차 구매는 늘고 있다”며 “범죄자들은 이 흐름에 편승해 중고차 시장에 제품을 공급하고 있다”고 했다.