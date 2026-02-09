[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)는 오는 14일부터 18일까지 5일간 ‘2026년 설 연휴 종합대책’을 추진한다. 연휴 기간 종합 상황실을 24시간 운영하고 비상근무 체계를 가동해, 각종 사고와 시민 불편에 신속히 대응할 방침이다.

올해 종합대책은 총괄반을 중심으로 ▷당직 ▷재해 ▷가축 질병 ▷비상 진료 ▷산불 ▷상하수도 ▷교통 ▷청소 ▷연료·에너지 ▲공원 관리 ▷물가 ▷복지 등 총 13개 반, 583명으로 구성되어, ‘안전하고 풍요로운 명절, 더 살기 좋은 화성특례시’ 실현을 목표로 비상근무를 실시할 예정이다.

재난·안전 분야에서는 연휴 기간 공백 없는 24시간 재난 대응 체계를 유지하고, 대형 할인점 등 다중이용시설에 대한 사전 안전 점검을 강화한다. 연휴 중에는 재난상황실을 상시 운영해 재난 발생 시 즉각 대응할 계획이다.

의료 분야에서는 보건소에 24시간 응급진료 상황실을 설치하고, 한림대학교 동탄성심병원 등 24시간 응급의료기관 5개소와 공공심야약국 7개소를 운영한다. 또한 도서 지역 등 의료 취약지역에서 중증 환자가 발생할 경우, 육로와 항로를 활용해 권역외상센터인 아주대학교병원으로 신속히 이송할 예정이다.

물가 및 생활 안정 대책으로는 물가 대책반 운영, 설 성수품 18개 품목을 중점 관리, 가격표시제 이행 실태에 대한 지도·점검을 실시한다. 이와 함께 지역화폐 적립금(캐시백) 이벤트 등 시민 체감형 혜택도 추진해 장바구니 부담 완화에 나선다.

아울러 결식아동 급식 지원, 노숙인 보호, 이웃돕기 나눔 등 취약계층을 위한 복지 대책을 병행해 소외되는 이웃이 없는 명절 분위기 조성에 힘쓴다. 연휴 기간 생활 쓰레기 배출 불편을 줄이기 위해 16일과 18일은 정상 수거, 14일은 오전 수거를 실시하며, 자막방송 등 홍보를 통해 주민 안내를 강화할 예정이다.

교통 분야에서는 13일부터 18일까지 6일간을 ‘2026년 설 연휴 특별교통 대책 기간’으로 정하고, 귀성·귀경길 교통 혼잡 완화를 위한 대책을 시행한다. 15일부터 18일까지 4일간 비봉~매송 간 도시고속도로 통행료를 면제하고, 14일부터 18일까지 화성시 관내 유료 공영주차장 72개소를 무료 개방해 시민 교통 부담을 줄일 계획이다.

정명근 화성특례시장은“설 연휴 기간 시민 안전과 생활 불편을 최소화하기 위해 종합대책을 마련했다”라며“연휴 기간에도 현장 대응에 빈틈이 없도록 각 부서가 책임 있게 임해달라”고 당부했다.

설 연휴 기간 문화·관광·체육시설 운영 현황 등 자세한 연휴 대책 정보는 화성특례시 공식 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있으며, 응급의료 정보제공 앱과 응급의료포털(E-GEN)을 통해 연휴 중 이용 가능한 병원·약국·응급실 정보도 확인할 수 있다.