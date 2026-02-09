[헤럴드경제=이원율 기자]최전선에서 밀고 들어오는 러시아군 전사자를 극대화하는 데 집중하는 우크라이나군 전략에 변화가 있어야 한다는 주장이 나온다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 전했다.

러시아가 인해전술과 느린 공세로 우크라이나의 기운을 빼는 한편 후방 침투로 교란까지 시도하는 만큼, 우크라이나 또한 러시아의 후방을 노린 중거리 공격 능력을 키워야 한다는 주장이다.

미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 최근 월간 러시아군 사살 목표를 5만명으로 늘릴 것이라고 밝혔다.

이는 지난해 12월 목표(3만5000명)보다 대폭 증가한 숫자다.

하지만, 우크라이나군 안팎에서는 이보다 러시아의 깊숙한 후방 공격에 대비해야 한다는 주장이 커지는 분위기다.

실제로 러시아의 후방 공격은 우크라이나군에 거듭 피해를 안기고 있다. 이들은 주로 후방에 있는 드론 지휘소와 드론 관련 물류 기지를 공략한다. 러시아군은 후방에서 교대 중인 우크라이나 군인을 기습하기도 한다. 호출명 ‘사이코’로 전투에 나선 52세 소총수는 “교대 근무 중 안타깝게도 많은 사상자가 발생한다”고 증언했다.

이와 관련해 우크라이나 남부 자포리자에서 러시아군과 맞서고 있는 올레흐 시리아예프 소령은 “후방에 있는 러시아 드론 조종사와 지휘소를 더 집중해 공격해야 한다”며 “전술적 차원에서 모든 게 그들의 어깨에 달려있다”고 주장키도 했다.

다만 우크라이나군이 이러한 전략을 채택할 역량이 부족하다는 지적도 있다.

오스트리아 군사 분석가 프란츠 슈테판 가디는 우크라이나가 뛰어난 드론 조종사를 갖고 있음에도 후방 목표물 공격은 산발적 수준이라고 분석했다.

이런 가운데, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 러시아와 우크라이나 종전 협상 시한을 오는 6월로 제시했다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 담화에서 “미국은 올여름 시작 전 전쟁을 끝낼 것을 양측에 제안했으며, 이 시간표에 따라 양측에 압력을 행사할 것”이라며 “미국은 종전을 위해 모든 일을 할 것이라며 (러시아와 우크라이나도)6월까지 모든 것을 하길 바란다며 명확한 일정을 바라고 있다”고 했다.

젤렌스키 대통령은 미국이 미·러·우크라이나 3자 회담을 처음으로 미국에서 다음 주 열자고 제안했다고도 했다. 장소로는 플로리다주 마이애미가 될 수 있다고 덧붙였다.

하지만 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 다음 3자 회담을 미국에서 개최할 계획은 없으며, 그런 논의도 없었다고 말했다고 러시아 관영 리아노보스티 통신은 전했다.