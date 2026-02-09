[헤럴드경제=이원율 기자]가수 강다니엘이 국방의 의무를 이행하기 전 팬들에게 인사를 건넸다.

강다니엘은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “다녀오겠습니다”라는 글과 함께 사진, 영상을 올렸다.

공개된 사진에는 강다니엘이 모자를 거꾸로 쓴 채 손가락으로 ‘브이’를 그리는 장면이 담겼다.

영상에서는 모자를 벗고 짧게 자른 머리스타일을 공개, 미소짓는 모습도 보인다.

강다니엘은 이날 오전 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 후 18개월간 복무할 예정이다.

앞서 지난달 강다니엘 소속사 에이라는 “강다니엘이 오는 2월9일에 입대한다”고 밝혔다.

강다니엘은 지난해 6월 여섯번째 미니 앨범 발매 기념 기자간담회에서는 “입대하기 전 가수로 남길 수 있는 최대한을 보여드릴 것”이라고 말한 바 있다.

강다니엘은 지난 2017년 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’에서 최종 우승을 차지했다. 특유의 친화력과 타고난 춤 실력 등으로 많은 사랑을 받았다. 그런 뒤 그룹 워너원으로도 데뷔했다.

워너원 해체 후 솔로 가수로 활동했으며, 디즈니+ ‘너와 나의 경찰수업’을 통해 배우로 활동 범위도 확장했다.