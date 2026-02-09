유산균 엑소좀·장미 PDRN으로 피부 볼륨 케어 겔과 오일 이중 제형 활용해 기초부터 화장까지

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오그룹 계열사 차바이오F&C의 프리미엄 브랜드 에버셀(EVERCELL)이 바이오 기술력을 응집한 신제품을 선보이며 안티에이징 시장 공략에 속도를 낸다.

9일 차바이오F&C에 따르면 이번에 출시된 ‘에버셀 셀 유스 플럼핑 앰플’은 유산균 유래 엑소좀과 장미 PDRN을 핵심 성분으로 한 앰플 미스트다. 피부 재생과 컨디션 개선을 돕는 핵심 성분에 20겹 히알루론산을 더해 보습과 탄력을 동시에 관리할 수 있도록 설계됐다.

제품은 겔 층과 오일 층이 분리된 듀얼 텍스처 제형으로, 사용 전 흔들어 섞어 쓰는 방식이다. 세안 후 토너 대용이나 집중 탄력 케어용 앰플로 사용 가능하며, 메이크업 전후에 분사해 밀착력을 높이거나 광채를 더하는 용도로도 활용할 수 있어 범용성이 높다.

에버셀은 완제품 임상을 통해 피부 플럼핑 효과와 수분 밀도 및 광채 개선 등 안티에이징 효능을 확인했다. 또한 민감성 피부 자극 테스트를 완료해 안전성을 확보했으며, 스위스 향료사 루지(LUZI)와의 협업으로 감각적인 사용감까지 더했다.

김석진 차바이오F&C 대표는 “기초 케어를 넘어 메이크업 단계까지 자연스럽게 연결되는 제품”이라며 “기존 안티에이징을 넘어 즉각적인 볼륨과 광채 표현까지 아우르는 셀 유스 라인의 활용 폭을 넓혀갈 것”이라고 밝혔다.