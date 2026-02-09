한국신용정보원 시스템 개편 첫날·마지막날 새벽 일부 가입 제한

[헤럴드경제=박성준 기자] 한국신용정보원은 보험신용정보 IT 시스템의 안정적인 운영을 위해 설 연휴에 IT 시스템 개편을 실시한다고 9일 밝혔다.

시스템 개편은 오는 14일 새벽 0시부터 오전 8시까지, 18일 새벽 0시부터 오전 10시까지 진행된다. 신정원의 보험신용정보 IT 시스템은 보험계약 체결 시 보험회사가 활용하는 시스템으로, 개편 시간 동안은 일부 보험 가입이 원활하지 않을 수 있다.

신정원은 설 연휴 첫날·마지막날 새벽에 보험 가입이 필요한 경우 시스템 개편 시간을 고려해 미리 가입할 것을 권장했다. 국내외 여행을 위해 가입하는 여행보험의 경우 시스템 개편 시간에도 가입할 수 있어 설 연휴 기간 국민의 불편이 없을 것으로 보인다.

다만 시스템 개편 시간 동안은 기존에 실비를 보장하는 보험에 가입했는지를 조회하기 어려우므로 여행보험에 가입하려는 경우 이를 고려해 사전에 가입할 필요가 있다고 설명했다.

자동차보험 등 의무보험은 통상 만기 도래일 자정까지만 가입하면 되므로 시스템 개편에 따른 영향이 최소화될 것으로 예상된다.

신정원 관계자는 “이번 보험신용정보 IT 시스템 개편은 노후화된 장비의 성능 개선과 안정적인 서비스 제공 등을 위한 불가피한 조치로, 국민의 보험 가입에 영향이 적은 시간을 선택해 필수적인 작업 시간만을 산정했다”며 “설 연휴 기간 중 국민의 보험 이용에 불편이 없도록 보험회사와 관계기관과의 협업을 지속하겠다”고 말했다.