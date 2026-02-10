2025년 로맨스 덕후들을 열광시킨 〈폭군의 셰프〉.

사실 이 드라마, 케데헌 못지않게

서울 곳곳의 역사 스팟을 꽤 제대로 담고 있다는 거 알고 있었어?

첫 번째 장소는 살곶이.

연지영이 타임슬립해

연희군과 첫 만남을 가졌던 바로 그곳이야.

‘살곶이’라는 이름의 유래는

조선 초 함흥차사 일화와 연결돼 있어.

함흥에서 돌아오던 이성계가

아들 이방원을 향해 쏜 화살이

이곳 땅에 꽂혔다는 전승에서 비롯됐다고 전해지지.

그래서 이 일대에는

살곶이벌(뚝섬),

살곶이내(중랑천),

살곶이목장(어린이대공원 일대)처럼

‘살곶이’에서 유래한 지명이 지금도 남아 있어.

그 가운데 살곶이다리는

세종대 기록에서 처음 건설이 언급되고,

이후 여러 차례 보수를 거치며

600년 가까이 사용되어 온 역사 다리야.

지금은 한양대·서울숲·성수를 이어주는 길이 되었고,

문화재임에도 직접 걸어서 건널 수 있어.

과거와 현재를 이어주는 작은 타임슬립 통로라고 할까.

마치 시간을 건너 다시 만나는 망운록처럼.

to be continued…