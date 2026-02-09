2026년 도서 확충 사업 추진

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시는 책을 통해 도시의 경쟁력을 높이고 시민들이 보다 가깝고 친근하게 책을 접할 수 있도록 2026년 도서 확충 사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

시에 따르면 현재 공공도서관 10개관, 작은도서관 6개관, 스마트도서관 11개관을 운영하고 있으며 총 93만여점의 도서와 자료를 보유하고 있다. 시는 2026년 예산 6억6000만원을 투입해 3만1000여권의 도서를 새롭게 확충할 계획이다.

이번 도서 확충은 시민 수요를 반영한 맞춤형 지식 투자로, 세대와 계층을 아우르는 독서 기반 강화에 중점을 두고 추진된다. 특히, 도서관별로 차별화된 지식서비스를 제공하기 위해 특화 분야 도서를 대폭 확충할 방침이다.

아울러, 시는 매년 도서 구입비 예산 전액을 지역 서점에 사용해 지역 경제 활성화에 기여하고 상생과 협력의 구조를 지속적으로 이어가고 있다.

광주시 도서관의 지난 한 해 이용 현황을 보면 하루 평균 방문자 수는 6000여명, 도서 대출은 하루 평균 5000여권에 달한다. 시는 올해에도 더 많은 시민이 도서관을 이용할 수 있도록 다양한 서비스 제공과 함께 양질의 지식정보를 지속적으로 확대할 예정이다.

이와 함께 도서관에서는 전자 도서 16만여점, 오디오북 6000여점, 전자잡지 200여종을 제공하고 있으며 도서관 누리집을 통해 언제 어디서나 전자자료를 자유롭게 이용할 수 있도록 하고 있다.

시 관계자는 “도서관은 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 시민의 성장을 지원하는 기반”이라며 “한 권의 책이 한 사람의 미래를 바꿀 수 있다는 믿음으로 도서 확충을 추진해 나가겠다”고 했다.