민생·복지 등 7개 분야 66개 과제 추진 15~18일 유료도로 7곳 통행료 면제

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 민족 최대 명절 설을 앞두고 부산시가 소비 촉진, 사회안전망 구축 등 종합대책 추진에 나선다. 시는 설 연휴기간을 맞아 민생, 복지, 안전, 보건의료 등 7개 분야 66개 추진 과제를 담은 ‘설 명절 종합대책’을 마련했다고 9일 밝혔다.

우선 ▷동백전 소비 붐업 이벤트(동백전 50만원 이상 사용자 5천 명 추첨, 정책지원금 3만원 지급) ▷전통시장 온누리상품권 할인 판매(최대 10%) ▷온누리상품권 환급행사(최대 2만원) ▷중소기업 소상공인 대상 정책자금(2400억원) 조기 공급 등으로 지역 소비진작과 민생경제 회복을 도모하는 한편 시와 구·군, 유관기관이 설 물가 안정에 총력을 다하기로 했다.

사회공헌기관과 함께 저소득층, 독거노인, 쪽방 거주민 등 취약 계층 5만1000세대에 총 32억원 상당의 성금과 성품을 지원한다. 또 ▷24시간 시 재난상황실 운영 ▷소방관서 특별 경계근무 ▷산불방지 특별대책본부 운영으로 각종 재난 상황에 신속 대응하고 ▷다중이용건축물(529곳) 점검 ▷대규모 행사·축제 인파 관리 대책 등 집중점검으로 위험요인 사전 제거에 나선다.

설 연휴 38개 응급의료기관의 24시간 진료 체계를 유지하고, 시-보건소-소방재난본부-응급의료기관 간 핫라인도 운영해 비상 체계를 갖춘다. 특히 긴 연휴기간 의료 공백 최소화를 위해 설날 당일 문 여는 병·의원과 약국에 지원금을 지급하고, 보건소 및 공공심야 약국 18개소 운영 등 공공의료 자원도 활용한다.

설맞이 문화 행사와 체험 프로그램 운영, 지역 관광 활성화를 위한 체험형 콘텐츠 제공은 물론 교통·생활편의 등 기본 인프라에도 소홀함이 없도록 했다. ▷시티투어버스 새해맞이 이벤트 ▷태종대 유원지 전통문화 체험형 관광 콘텐츠 ▷화명수목원, 해운대수목원 설 연휴 운영으로 시민들뿐 아니라 부산을 찾는 관광객들에게도 즐길 거리를 제공한다.

연휴기간 급증하는 교통수요에 대응해 연휴 중 15~18일 나흘간 시 유료도로 7곳의 통행료를 면제하고, 고속버스·철도 등도 확대 운행해 귀성·귀경객들의 이동 편의를 증진한다. 폐기물 처리시설, 주요 하천변 등의 안전관리 강화로 재해에 대비하고, 24시간 급수상황실을 운영해 상수도 시설물을 점검·정비하는 등 안정적인 식수 제공에도 만전을 기한다.

한편 부산시와 16개 구·군은 직원 총 1만5972명이 설 명절 종합상황 근무에 돌입한다. 시는 이번 설 연휴 5일간, 행정·방재·보건·교통·산불방지·환경·급수·소방 등 8개 대책반으로 구성된 명절 종합상황실을 운영하면서 각종 민원 사항을 신속 처리하고 사건 사고에 대응할 예정이다.