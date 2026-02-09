속보
[헤럴드경제=이용경 기자] 9일 오전 11시4분께 경기도 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 군 헬기가 추락했다.

현재까지 탑승자 2명이 크게 다친 것으로 파악됐다. 해당 헬기는 육군 소속 코브라 500MD로 알려졌다.


