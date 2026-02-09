[헤럴드경제=이용경 기자] 9일 오전 11시4분께 경기도 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 군 헬기가 추락했다.
현재까지 탑승자 2명이 크게 다친 것으로 파악됐다. 해당 헬기는 육군 소속 코브라 500MD로 알려졌다.
yklee@heraldcorp.com
입력 2026-02-09 11:42:49
[헤럴드경제=이용경 기자] 9일 오전 11시4분께 경기도 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 군 헬기가 추락했다.
현재까지 탑승자 2명이 크게 다친 것으로 파악됐다. 해당 헬기는 육군 소속 코브라 500MD로 알려졌다.
‘尹대통령실 PC 1000대 초기화 도대체 왜?’ 정진석 前비서실장 밤샘 조사 [세상&]
[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 윤석열 전 대통령의 파면 직후 대통령실 컴퓨터(PC) 1000여대를 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장을 불러 18시간이 넘는 고강도 조사를 펼쳤다. 9일 취재를 종합하면 정 전 실장은 전날 오전 10시10분께 서울 서대문구 홍제동 경찰청 세검정로 별관에 공용전자기록 손상·대통령기록물관리법 위반·직권남용
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를
운동화인듯 구두인듯, 요즘 대세는 ‘구동화’ [언박싱]
5일 마켓리서치퓨처에 따르면 국내 포멀 구두 시장은 2025년부터 2035년까지 연평균 10.18% 성장할것으로 전망되며 클래식한 구두의 외형과 운동화의 기능성 아웃솔(밑창)을 더한 ‘구동화’가 다시 주목받고 있다.
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.