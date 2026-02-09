인력 집중 투입, 상황실 운영 기지국 점검 및 서비스 점검

통신3사가 설 연휴 기간 트래픽 급증을 대비해 특별 대책을 가동한다.

SK텔레콤은 전국적으로 일평균 약 1400명, 연인원 8600여명의 인력을 투입해 오는 13일부터 18일까지 특별 소통 상황실을 운영한다고 9일 밝혔다.

SK텔레콤은 전국 주요 기차역, 버스 터미널, 공항, 공원묘지 및 성묘지 등 1200여개소에 기지국 용량 점검 조치를 완료했다고 밝혔다.

설 당일에는 데이터 트래픽이 평시 대비 최대 17% 증가할 것으로 예상돼 커버리지 최적화를 지원한다. 아울러 에이닷, PASS, 티맵, T아이디 등 주요 서비스에도 상황실을 설치했다.

KT는 오는 13일부터 22일까지 네트워크 집중관리 체제를 운영한다. 설 연휴 기간 인파가 집중되는 공항, KTX 역사, 고속도로 인근, 터미널과 주요 상권 등 전국 1200여개소를 대상으로 네트워크 사전 점검과 집중 관리에 나선다.

또 과천 네트워크 관제센터를 중심으로 24시간 종합상황실과 전국 현장 상황실을 가동한다.

LG유플러스는 서울 마곡 사옥에 종합상황실을 열고 24시간 집중 모니터링에 돌입한다.

또 고속도로, 휴게소, KTX·SRT 역사, 버스터미널, 공항 등에 있는 5G 및 LTE 기지국의 사전 점검을 진행하고 최적화 작업도 진행한다.

차민주 기자