日 자민당, 전후 최강 정권 탄생 자민당 단독 2/3 넘겨…개헌의석 확보 전쟁가능국가 평화헌법9조 개헌 탄력 방위비↑·확장재정 ‘강한 일본’ 예고

일본 집권 자민당이 8일 치러진 중의원 선거(총선)에서 역대 최다 의석인 316석을 확보했다. 일본 최초의 여성 총리인 다카이치 사나에는 전후 단일정당 최초로 개헌선(310석)을 넘어선 ‘역사적 승리’를 거뒀다.

9일 교도통신과 NHK 등 일본 언론에 따르면 다카이치 총리가 이끈 자민당은 이번 선거에서 전체 465석 중 전체 3분의 2인 310석을 뛰어넘는 316석을 차지했다. 조기 총선 이전 의석수 198석과 비교하면 128석이나 늘었다. ▶관련기사 3·4면

이는 자민당이 1955년 창당한 이래 역대 최다 의석을 갱신한 역사적 기록이다. 기존 최다 의석 기록은 나카소네 야스히로 정권 때인 1986년 총선에서 얻은 304석이었다. 고(故) 아베 신조 전 총리도 2012년 재집권 이후 총선에서 매번 자민당의 대승을 주도했지만 300석까지가 최고 기록이었다.

일본 언론은 단일 정당이 중의원에서 의석수 3분의 2 이상을 차지한 것은 태평양전쟁 종전 이후 처음이라고 보도했다.

자민당과 연립여당을 구성하고 있는 일본유신회도 의석수를 기존 34석에서 36석으로 소폭 늘리며 여당 세력 강화에 힘을 보탰다. 여당 전체 의석수는 352석으로, 한 당파가 352석이나 보유한 것은 전후 역사상 최초다. 연립여당은 중의원의 75.7%를 차지하는 압도적인 여대야소 구도를 얻게 됐다.

기존에 167석의 의석을 보유했던 최대 야당인 중도개혁 연합은 49석을 얻는 데 그치며 참패했다. 중도개혁 연합은 조기 총선 국면을 맞아 제1야당인 입헌민주당과 제3야당 공명당이 결성한 신당이다. 중도개혁 연합은 지역구에서는 289곳 중 단 7곳에서만 승리했다. 입헌민주당 출신인 노다 요시히코 공동대표는 선거 참패의 책임을 지고, 사임 의사를 표명했다.

2024년 총선에서 돌풍을 일으켰던 제2야당인 국민민주당은 종전 27석과 비슷한 28석을 얻었다. 우익 성향의 야당인 참정당은 의석을 기존 2석에서 15석으로 크게 늘리며 파란을 불러일으켰다.

인공지능(AI) 엔지니어 안노 다카히로가 세운 신생 정당 팀미라이도 11석이나 차지하며 눈길을 끌었다. 일본 공산당은 기존 의석(8석)의 절반 수준인 4석만 남기며 대패했다. 한 때 총리도 배출했던 사민당은 이번에 의석을 한 석도 얻지 못하며 몰락했다. 이 외에 레이와신센구미가 1석, 겐제이닛폰유코쿠연합이 1석을 확보했다.

자민당은 단독으로도 중의원에서 3분의 2 이상의 의석을 확보해 ‘정책 독주’의 기반을 얻었다. 하원인 중의원에서 3분의 2 이상의 의석을 보유하면 상원인 참의원에서 부결된 법안도 재의결할 수 있다. 헌법을 제외하고는 법률과 정책에서는 야당의 견제없이 단독 처리가 가능하다.

자민당은 당초 330석까지 의석을 늘릴 수 있었지만, 비례대표에서 14석을 다른 당에 헌납하는 바람에 316석으로 줄었다. 자민당은 비례대표와 지역구에 중복 등록한 후보들이 대거 지역구에서 당선되면서 비례대표 후보가 부족해지는 바람에 14석을 다른 당 후보들에 넘겼다.

다카이치 총리는 명운을 건 조기 총선 승부수에서 대승을 거두면서 중의원은 물론 자민당 내부에서도 주도권을 거머쥘 수 있게 됐다. 그가 내건 ‘책임 있는 적극재정’으로 대표되는 경제 정책과 보수적 안보 정책도 힘을 받을 전망이다. 그는 NHK에 출연해 “제가 꼭 심판받고 싶었던 것은 경제 재정 정책을 크게 전환하는 책임 있는 적극재정”이라고 강조했다.

다카이치 총리는 오는 18일 소집 예정인 특별국회에서 총리로 재지명될 예정이다. 그는 새 내각에서도 각료들을 대부분 유임하겠다는 뜻을 밝혔다.

도현정 기자