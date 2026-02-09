[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 도내 팹리스(반도체 설계 전문) 기업의 제품 사업화와 시장 진출을 실질적으로 지원하기 위해 2026년 양산성능평가 과제 공모를 오는 3월 13일까지 진행한다.

지난해에 이어 이어 올해도 추진되는 양산성능평가 과제는 ‘경기도 팹리스 수요연계 양산지원 사업’의 하나로, 많은 팹리스 기업들이 시제품 제작 이후 양산 단계에서 기술적 제약과 비용 부담으로 사업화에 어려움을 겪고 있는 현실을 반영했다. 도는 수요기업과 연계해 신뢰성 검증, 양산 수율 개선 및 인증·표준 확보 등을 지원함으로써, 제품의 사업화와 매출 창출로 이어지도록 중점을 뒀다.

지원 대상은 경기도에 소재한 업력 1년 이상의 중소·중견 팹리스 기업으로, 수요기업과 컨소시엄을 필수로 구성해 참여해야 한다. 도는 총 4개 과제를 선정할 예정이다.

선정된 과제는 일부 자부담 조건으로 과제당 최대 3억 원을 지원한다.

지원 분야는 인공지능(AI), 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 로봇 등 반도체 설계를 통해 제품을 제조하는 전 분야가 대상이다. 다만 기술성숙도(TRL:Technology Readiness Levels) 8~9단계 기술을 보유한 팹리스 기업만 신청할 수 있다.

경기도는 양산성능평가 과제를 지속적으로 운영함으로써 중소·중견 팹리스 기업의 양산 성공률을 높이고, ‘설계-양산-수요처 적용·구매’로 이어지는 안정적인 반도체 공급망을 구축해 반도체 산업 경쟁력을 강화할 방침이다. 이를 통해 ▷제품 출시 기간 단축 ▷초기 양산 불량·반품 등 비용 감소▷수요처의 설계채택 및 거래 확대 ▷후속 제품 개발·투자 유치 기반 강화 등 실질적 성과가 기대된다.