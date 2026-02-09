[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도는 오는 5월 수도권 최대 융복합 게임쇼 ‘2026 플레이엑스포(PlayX4)’ 개최를 앞두고 10일부터 참가기업을 모집한다.

경기도가 주최하고 경기콘텐츠진흥원과 킨텍스가 공동 주관하는 ‘2026 플레이엑스포(PlayX4)’는 5월 21일부터 24일까지 고양 킨텍스에서 열린다. 즐거움(eXciting), 경험(eXperience), 뛰어남(eXcellent), 전문성(eXpert) 네 가지의 가치를 담아 관람객과 게임산업 관계자에게 더욱 확장된 게임 문화 경험을 선보일 예정이다.

B2B 수출상담회는 5월 21일부터 22일까지 이틀간 킨텍스 제1전시장 5A홀에서 열리며 ▷국내외 퍼블리셔 및 바이어와의 1:1 비즈니스 매칭 ▷투자 및 협업 상담 ▷산업 관계자 네트워킹 ▷비공개 집중 테스트(F.G.T.) 및 투자유치(IR) 컨설팅 프로그램 등이 진행된다. 특히 부스 참가 기업은 수출상담회가 끝난 주말 이틀간은 일반 관람객을 대상으로 직접 게임을 선보일 계획이다.

B2C 전시장에서는 콘솔, 아케이드, PC, 모바일, 보드게임, XR·VR 게임 등 다양한 장르의 게임을 대형 게임사부터 인디 개발사까지 고르게 체험할 수 있다. 또한 게임 환경 조성에 필요한 각종 게이밍 기어와 주변기기 전시도 마련돼 관람객들에게 폭넓은 볼거리와 체험 기회를 제공할 예정이다. e스포츠페스티벌 특설 무대에서는 대학생, 장애인, 가족 등 다양한 계층이 참가할 수 있는 e스포츠 경기와 인기 종목 e스포츠 대회가 펼쳐진다.

그동안 플레이엑스포는 국내외 게임 기업을 연결하며 중소·인디 개발사의 시장 진출 기회를 확대하고, 글로벌 협력 성과를 지속적으로 창출해 왔다. 특히 개발사, 퍼블리셔, 투자사, 플랫폼 기업 등이 참여해 실질적인 비즈니스 성과를 만들어내는 장으로 평가받아 종합 게임 산업 플랫폼으로 자리매김해 왔다.

지난해에는 11만5천여 명의 참관객과 총 721개의 기업이 참가해 1476건의 비즈니스 상담을 진행, 약 2억300만 달러 규모의 수출 상담 실적을 기록하는 등 역대 최대 성과를 기록한 바 있다.

관람객 사전등록은 4월 중 시작할 예정이다.