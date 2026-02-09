허윤홍 대표, 철도·전력망 현장 점검

GS건설은 지난 2~5일 호주를 방문한 허윤홍 대표가 현지에서 수행 중인 인프라 현장점검(사진 오른쪽)을 비롯해 빅토리아주 주요 인사 및 컨소시엄 파트너사 최고경영자(CEO) 면담 등을 진행하며 호주 사업 지원사격에 나섰다고 9일 밝혔다.

2021년 호주 건설시장에 첫 진출한 GS건설은 도로·지하철 터널 공사 등 대형 인프라 사업을 통해 수행 경험을 축적하고 있다. 이러한 호주 시장에서의 사업 역량을 바탕으로 호주 전력망(Grid) 인프라 구축까지 사업 포트폴리오 확장을 준비하고 있다.

먼저 허 대표는 2024년 GS건설이 수주한 도시순환철도(SRL·Suburban Rail Loop) 지하철 터널 공사 현장을 방문했다. 또한 빅토리아주 주요 인사들과 면담을 통해 성공적인 사업 완수를 위한 주정부의 니즈를 파악하고, 호주 내 추가 사업에 대한 논의를 진행했다.

이어 그는 GS건설이 호주 현지사들과 컨소시엄 형태로 입찰에 참여를 준비중인 대형 전력망 인프라 구축 사업을 지원했다.

호주는 현재 재생에너지 공급이 빠르게 늘면서 발생한 전기를 실제 수요가 필요한 도시나 산업단지로 보내기 위한 대규모 송전망 구축이 필요한 상황이다. GS건설은 이러한 호주 시장상황에서 사업 기회를 포착하고, 향후 호주 전력망 인프라 구축 사업에 적극적으로 참여할 계획이다. 신혜원 기자