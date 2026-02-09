‘오래오래 캐시백’ 이벤트 진행

카카오뱅크는 개인사업자 보증서대출 고객을 대상으로 ‘오래오래 캐시백’ 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

‘오래오래 캐시백’은 카카오뱅크 개인사업자 보증서대출 신규 고객 중 6개월 이상 성실 상환한 고객에게 최대 10만원의 이자를 돌려주는 프로그램이다. 대출 실행 후 6개월차와 11개월차에 납부한 이자 총액을 기준으로 각각 최대 5만원씩 캐시백을 제공한다.

특히 ‘이자지원 보증서대출’ 고객은 지자체의 이자지원 혜택과 ‘오래오래 캐시백’ 혜택을 중복 적용받을 수 있어 실제 금융 부담이 더욱 낮아진다. 예를 들어 연 4% 금리로 1000만원을 대출해 지자체에서 연 2%의 이자를 지원받는 경우, 오래오래 캐시백’ 혜택 10만원까지 적용하면 최종 납부 이자는 연 40만원에서 연 10만원 수준으로 낮아진다.

이번 이벤트는 어려운 사업 환경 속에서도 장기간 성실 상환한 개인사업자들의 금융 부담을 실질적으로 완화하기 위해 마련됐다. 대출 실행 후 6개월 이상 경과한 ‘장기 고객’을 대상으로 연말까지 진행된다.

카카오뱅크는 앞서 ‘은행권 민생금융 지원방안’에 동참해 2024년 2월부터 2025년 2월까지 약 4만명의 개인사업자 대출 고객에게 총 158억원 규모의 이자 캐시백을 제공했다. 해당 기간 동안 금리 4%를 초과하는 이자의 90%를 환급하며 소상공인과의 상생에 나섰다.

카카오뱅크는 “민생금융 지원 당시 이자 환급 혜택에 대한 고객들의 긍정적 반응을 바탕으로 보다 실질적 금융 부담 완화를 위해 이번 이벤트를 기획했다”고 전했다. 정호원 기자