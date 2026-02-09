SSG닷컴, 내달 티켓 예매 서비스 공개

[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴은 프로야구단 SSG랜더스와 2026시즌 티켓 예매 대행 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 계약은 다음 달 공개 예정인 엔터테인먼트 티켓 예매 서비스의 일환이다. SSG닷컴은 우선 SSG랜더스 티켓을 쓱닷컴에서 간편하게 예매할 수 있는 환경을 구축해 신규 고객과의 접점을 넓히고 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 취지다.

SSG닷컴은 서로 다른 등급의 좌석을 한 번에 결제할 수 있는 혼합 예매 기능도 도입한다. 경기 일정 정보는 최신순으로 정렬하고, 예매 과정을 간소화해 사용자 편의성을 높일 예정이다.

SSG닷컴은 티켓 예매를 위해 방문한 팬들이 자연스럽게 쇼핑 서비스로 유입되는 분수 효과를 기대하고 있다. 장보기 서비스와 야구 관람을 연계한 다양한 프로모션도 추진할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “향후 고객이 선호하는 스포츠, 공연, 전시, 레저, 이벤트 티켓 예매 서비스로 확대해 신규 고객 유입 및 플랫폼 활성화를 이끌어낼 것”이라고 말했다.