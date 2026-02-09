5년 연속 판매 1위…가성비 메뉴 수요↑

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계푸드는 노브랜드버거의 대표 가성비 메뉴인 ‘그릴드 불고기’가 5년 연속 판매순위 1위를 차지하며, 누적 판매 3000만개를 돌파했다고 9일 밝혔다.

그릴드 불고기는 직화 미트 패티에 한국인이 가장 좋아하는 달콤 짭짤한 불고기 소스와 신선한 채소를 더한 메뉴다. 가격은 3100원이다. 연평균 8%씩 꾸준한 성장세를 이어가며 대표적인 스테디셀러로 자리 잡았다.

신세계푸드는 외식 물가 상승으로 소비자들의 가성비 메뉴 수요가 높아진 것으로 분석하고 관련 메뉴를 확대하고 있다. 치즈버거(2600원), 갈릭앤갈릭(3900원) 등 2000~3000원대 가성비 메뉴를 다양하게 판매하고 있다.

신세계푸드 관계자는 “외식 물가 부담이 커지면서 합리적인 가격에 든든하게 즐길 수 있는 버거 메뉴의 수요가 늘고 있다”며 “앞으로도 가성비와 차별화된 맛을 모두 갖춘 메뉴를 확대할 계획”이라고 말했다.