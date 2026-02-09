떡메치기·공예체험·전통공연 풍성 고싸움놀이·당산제 등 세시풍속 가득

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 민족 최대의 명절인 설과 정월대보름을 맞아 시민과 귀성객이 함께 즐길 수 있는 세시풍속과 전통·문화 행사를 광주 곳곳에서 다채롭게 선보인다.

설 명절 기간에는 박물관과 과학관을 중심으로 가족 단위 체험행사가 이어지고, 정월대보름을 전후해서는 고싸움놀이축제와 당산제, 지신밟기 등 전통을 잇는 민속행사가 잇따라 열려 도심 전반에 명절 분위기를 한층 더할 예정이다.

◇ 설 명절 맞아 박물관·과학관서 즐기는 전통과 체험

광주역사민속박물관은 17일부터 18일까지 ‘2026 설맞이 한마당’ 행사를 열고, 세시풍속을 주제로 한 공예체험과 전통악기 퓨전 공연 등을 통해 명절 분위기를 한껏 돋운다.

가야금·대금·피리 등 전통 악기의 선율에 현대적 감성을 더한 퓨전 국악 공연과 국악 오리지널사운드트랙 메들리 무대가 펼쳐진다. 특히 관객 참여형 프로그램으로 어린이부터 어르신까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 열린 무대로 운영된다.

마한유적체험관에서는 14일부터 18일까지 5일간 전통 민속놀이 체험과 나눔 행사가 열린다. 야외마당에서 열리는 투호, 팽이치기 등 민속놀이는 체험관을 찾는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

국립광주박물관은 14일부터 16일까지 ‘2026년 설맞이 우리 문화 한마당’을 운영한다. 14일에는 어린이 뮤지컬 ‘백설공주’를 공연하며, 행사 기간 마패석고방향제 만들기 체험 등 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램이 마련된다.

국립광주과학관은 설 당일인 17일을 제외하고, 14일부터 18일까지 ‘설레는 과학놀이 한마당’을 진행한다. 사물놀이와 케이팝(K-POP) 탈춤 공연을 비롯해 ▷떡메치기 ▷훈장님과 전통놀이 ▷함판 승부 ▷전통악기 체험 등 온 가족이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램이 운영된다.

국립아시아문화전당은 14일부터 18일까지 ‘설날은 ACC와 함께’를 진행하며, 국립아시아문화전당 유튜브를 통해 2023~2025 국립아시아문화전당 창·제작 공연작품을 상영한다.

◇ 정월대보름 맞아 전통놀이·지역축제 잇따라

정월대보름을 전후해 광주를 대표하는 전통놀이와 지역축제도 이어진다.

광주의 대표 지역축제인 제43회 고싸움놀이 축제가 2월 28일부터 3월 2일까지 남구 고싸움놀이테마공원에서 열린다. 고싸움놀이 시연을 비롯해 대보름 전래놀이 체험, 고샅고싸움놀이 체험, 줄타기 공연, 달집 태우기, 대동단심줄놀이 등 웅장한 볼거리와 체험행사가 마련된다.

마을의 안녕과 풍요를 기원하는 당산제와 지신밟기 등도 광주 곳곳에서 진행된다.

2월28일 용봉동 새봄어린이공원에서 지신밟기, 판굿 등이 펼쳐진다. 3월2일에는 계림초등학교와 계림2동 행정복지센터에서 정월대보름 풍물패 지신밟기가 열리며, 지산2동 사랑채 일원과 덕흥동 덕흥공원 느티나무 앞에서 풍물놀이와 당산제가 펼쳐진다.

3월2일에는 충효마을 느티나무에서 당산제가, 문흥동 느티나무공원에서도 당산제와 오곡밥나무 등의 행사가 열린다. 3월3일에는 풍암동 당산어린이공원에서 풍물놀이와 당산제가 이어진다. 원삼각마을 주차장에서는 윷놀이, 연날리기 등 민속놀이 체험을 비롯해 대보름 풍물굿 등이 펼쳐진다.

또 3월3일 국립광주과학관 별빛천문대에서 ‘특별천문행사 정월대보름 개기월식’ 행사가 열려 시민들이 야간천체 관측을 통해 정월대보름의 의미를 색다르게 체험할 수 있다.

신신하 문화정책관은 “설 명절과 정월대보름을 맞아 광주를 찾는 시민과 귀성객이 전통문화의 의미를 되새기고 가족과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “광주 곳곳에서 열리는 문화행사를 통해 따뜻한 명절의 정취를 마음껏 느끼길 바란다”고 말했다.