네 번째 영세가맹점 수수료 지원

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이가 설 연휴를 앞두고 9일부터 15일까지 일주일간 온·오프라인 영세 가맹점의 결제 수수료를 전액 면제한다고 9일 밝혔다.

카카오페이의 명절 맞이 영세 가맹점 수수료 지원은 이번이 네 번째다. 소상공인을 지원하기 위한 카카오페이의 수수료 인하 노력은 2020년부터 이어졌다.

코로나19 확산으로 매출이 급감한 오프라인 가맹점의 부담을 덜어주기 위해 2020년 3월부터 6월까지 매출액 규모에 관계없이 카카오페이머니 결제 수수료를 면제했고, 이어 2021년 5월에는 오프라인 가맹점을 대상으로 카카오페이머니 결제 수수료를 카드사 수준으로 낮췄다. 2022년 1월 온라인 영세∙중소 가맹점 대상 카드 결제 수수료를 인하했고 2023년에도 2월부터는 온라인 영세∙중소 가맹점의 카카오페이머니 결제 수수료도 카드 수수료 수준에 맞춰 추가 인하했다.

카카오페이는 비즈니스의 핵심 파트너인 소상공인과 동반 성장하기 위한 다양한 사업적 노력도 기울이고 있다. 지난해 오프라인 결제망 사업 주체인 밴(VAN), 포스(POS)와 손잡고 적은 비용 부담으로 매장 운영을 효율화할 수 있는 테이블 QR오더 생태계를 구축하고 있다. 또한 디지털 인프라 도입을 위한 초기 비용을 지원하거나 매장 관리 및 CRM 솔루션을 활용해 매장의 단골 만들기를 돕는다.

2023년부터 함께일하는재단과 협력해 운영해온 상생 캠페인 ‘오래오래 함께가게’는 판로 개척과 마케팅에 어려움을 겪는 소상공인들에게 팝업스토어와 소상공인 브랜드 전용 온라인몰에 입점 기회를 제공하고, 홍보 및 마케팅, 금융 교육 등의 프로그램을 지원해 주는 사업이다. 지금까지 264개 브랜드와 누적 방문객 40만 명의 만남을 지원했다.

카카오페이는 “지난해 첫 연결 흑자로 전환한 만큼, ‘모두에게 이로운 금융’이라는 카카오페이의 비전에 따라 재무적 성과와 사회적 책임을 더 튼튼히 잇고자 한다”라며 “혁신과 상생으로 소상공인 생태계에 활력을 공급하는 포용적 금융 파트너의 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.