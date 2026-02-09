제조 설비-데이터–AI 통합 자율제조 전환 추진 공정 무인화 제조 DX 컨설팅·엔드투엔드 체계 코오롱그룹 현장 공정 경험 기반해 사업 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] 코오롱베니트는 2026년을 ‘자율제조’ 전환 중심의 제조 디지털 전환(DX) 역량을 강화하는 원년으로 삼아 사업을 확장한다고 9일 밝혔다.

코오롱베니트는 국내 제조업을 둘러싼 환경이 인구 구조 변화와 글로벌 공급망 재편이라는 이중 전환기에 접어들었다고 평가했다. 생산 인구가 감소하는 가운데 해외 생산 거점 확대가 가속화되면서, 본사 차원에서 전 세계 제조 현황을 통제할 수 있는 디지털 기반 제조 체계의 중요성이 커졌단 분석이다.

이에 따라 코오롱베니트는 자율제조가 중요해졌다고 강조했다. 코오롱베니트가 정의하는 자율제조 공정은 작업자의 숙련 경험을 포함한 제조 전 공정 데이터와 전사적자원관리(ERP), 공급망관리(SCM) 등 경영 정보를 하나의 데이터 플랫폼으로 통합하는 환경이다. 이를 기반으로 인공지능(AI)이 공정의 최적 운영 조건과 품질을 판단·제어함으로써, 공장이 스스로 학습하고 운영되는 무인화 공장 구현을 목표로 한다.

코오롱베니트의 무인화 공장은 자사 제조 DX 패키지 제품인 ‘r-CoCoAna(알코코아나)’를 중심으로 구현된다. 알코코아나는 자동화 설비 계층부터 AI 서비스, 디지털 트윈기반 원격 통합관제시스템까지 제조 전 영역을 아우르는 정보기술(IT) 플랫폼을 수직적으로 통합한 설루션이다.

이어 코오롱베니트는 무인화 공장을 실현하려면 목표와 단계적 로드맵에 기반한 통합 전략이 필수적이라고 밝혔다. 이 회사가 고객의 인공지능 전환과 제조 디지털 전환을 지원하는 전문 컨설팅 조직을 신설한 것도 그래서다.

코오롱베니트는 제조 DX 컨설팅팀을 통해 제조 현장의 디지털 성숙도 진단, 자동화 설비 설계와 필요 자원 조달, 자율공정 시스템 구축 및 운영, 제조 현장 데이터 분석 역량 내재화 등 전 과정을 ‘엔드투엔드(End to End)’ 서비스로 제공한다고 밝혔다.

앞서 코오롱베니트는 지난 3년간 코오롱그룹 제조 계열사의 디지털 혁신을 추진해 왔다. 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱ENP, 코오롱생명과학, 코오롱제약 등에 자율제조 제조 공정을 단계적으로 적용했다.

코오롱인더스트리 김천2공장이 대표적인 사례다. 코오롱베니트는 해당 공장의 페놀수지(phenolic resin) 생산 공정에 ▷품질 예측(Virtual Sensing) ▷비전 AI ▷첨단 공정제어(Advanced Process Control) ▷최적 생산 조건(Golden Recipe) ▷최적 조건 실행(Recipe Driven Execution) 등을 적용했다. 품질 안정성과 생산성을 동시에 향상시켜 자율제조 전환 가능성을 입증했다고 회사 측은 밝혔다.

코오롱베니트의 제조DX 사업을 총괄하는 정상섭 상무는 “제조 현장의 자동화 설비부터 데이터, 인공지능(AI) 서비스까지 전 레이어를 통합한 자율제조 전환을 가속화하겠다”며 “현장에서 검증된 제조DX 실행 컨설팅 역량으로 고객의 제조 생산성 향상 및 지속 가능한 성장을 동시에 실현하겠다”고 말했다.