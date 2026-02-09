해운항만 인증 ‘4스타’ 단 두 곳 3스타 이후 4년 만에 최정상 올라 정부 이어 부산시 평가서도 인정

[헤럴드경제=정경수 기자] SM그룹의 선박관리 전문기업 KLCSM이 부산광역시 해운항만산업 우수기업 인증제도 ‘위부산(WeBUSAN)’에서 최고 등급인 4스타를 획득했다고 9일 밝혔다. 위부산은 부산항을 거점으로 하는 해운·항만 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 목적으로 운영되는 제도로, 안전관리와 인적자원·조직 운영, 시스템 기반 관리, 국제 기준 준수, 지속적 개선 수준 등을 종합 평가해 1~4S스타 등급을 부여한다.

KLCSM은 2021년 3스타를 획득한 이후 약 4년 만에 최고 등급인 4스타에 올랐다. 지난해 기준 위부산 1~4Star 인증을 받은 기업은 총 77개에 불과하며, 4스타는 현장 심사 등 까다로운 평가를 통과한 일부 기업에만 부여된다. 선박관리사 가운데서는 그간 HMM오션서비스만이 4스타를 보유하고 있었으며, 이번에 KLCSM이 최고 등급 기업으로 새롭게 이름을 올렸다.

KLCSM은 앞서 2024년 해양수산부가 주관한 ‘우수선박관리사업자’에도 선정된 바 있다. 해당 제도는 선박관리 역량과 서비스 품질이 우수한 기업을 인증하고, 이들이 관리하는 외국적 선박에 항만시설 이용료 감면 등의 혜택을 제공한다.

KLCSM은 이번 성과를 바탕으로 선원·선박 관리 역량을 한층 강화하고, 안전과 서비스 품질 고도화를 통해 고객 신뢰를 확대해 나간다는 방침이다. 아울러 우오현 SM그룹 회장이 연초 해운부문에 강조한 대내외 환경 변화에 대한 분석과 전략적 경영 기조도 구체화해 나갈 계획이다.

KLCSM은 2014년 SM그룹에 편입된 이후 대한해운, SM상선, 대한상선, 창명해운 등 그룹 해운 계열사의 선박을 종합 관리하며 토털 선박관리 솔루션을 제공하고 있다.