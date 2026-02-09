[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 시민 참여를 통해 공감대를 형성하고 세계디자인수도(WDC) 부산의 브랜드 인지도를 확산하기 위해 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산 캐치프레이즈 공모전’을 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 공모전은 세계디자인수도를 시민과 함께 만들어가는 도시 프로젝트로 확산하기 위해 기획됐다.

특히 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인’이라는 세계디자인수도 부산의 핵심 가치를 시민의 시선에서 쉽고 공감도 높게 전달할 수 있는 메시지를 발굴할 계획이다. 공모전은 9일부터 오는 20일까지 진행되며, 대한민국 국민 누구나 개인 자격으로 참여할 수 있다.

공모 주제는 ‘시민의 참여와 관심으로 함께 만들어가는 2028 세계디자인수도 부산’이며, 16자 이내의 간결하고 호소력 있는 표어(문구)를 ‘네이버폼’으로 접수한다. 심사는 1차 실무 심사와 2차 외부 전문가 심사를 통해 총 8건의 수상작을 선정한다.

최종 결과는 3월 13일 시 홈페이지에 게시되며, 수상자에게는 부산시장상·부산디자인진흥원장상 등 상장과 시상금(상품권)이 수여된다. 선정된 작품은 향후 세계디자인수도 부산 홍보와 시민참여 캠페인 등 다양한 콘텐츠에 활용될 예정이며, 향후 활용 목적 및 여건에 따라 변경될 수 있다.