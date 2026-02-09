드론 방어체계 탑재 ‘HR-셰르파’ 첫선 미래전 대비 지상무기체계·무인 플랫폼 공개

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대로템이 중동 시장 공략을 위해 ‘사우디아라비아 국제 방위산업 전시회(WDS) 2026’에 참가한다고 9일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞이한 WDS는 8일(현지시간)부터 12일까지 사우디 리야드 컨벤션 센터에서 열린다. 중동 지역 최대 방산 전시회인 이번 전시회는 사우디 정부가 추진하고 있는 국방산업 자립화 전략 ‘비전 2030’의 핵심 행사다.

현대로템은 이번 전시회에서 지상무기체계와 미래 전장 대응 기술을 앞세워 중동 시장 진출을 위한 기반 마련에 집중할 계획이다. 특히 기동무기체계와 유·무인 복합체계(MUM-T), 수소 모빌리티 등 핵심 방산 기술력이 소개될 예정이다.

현대로템은 전시관에 K2 전차를 비롯해 장애물개척전차, 구난전차 등 K2 전차 기반의 다양한 계열전차 목업을 선보인다. 또 수출형으로 개발한 30t급 차륜형장갑차와 함께 기존 차륜형장갑차 플랫폼을 활용한 지휘소용차량, 의무후송차량 목업을 전시한다. 현대로템은 2022년 7월 폴란드에 K2 전차를 처음 수출한 이후 지난해 12월 페루와 전차 및 차륜형장갑차 공급 총괄 합의를 체결했다.

더불어 이번 전시회에서 처음으로 드론 방어 체계(C-UAS)를 접목한 ‘다목적 무인차량(HR-셰르파)’을 선보인다. 이 방어 체계는 레이다가 드론을 탐지해 방어 체계를 구축하고 경계·감시 임무를 수행한다. 최근 전장 환경에서 드론 활용 범위가 확대되면서 드론 방어체계를 탑재한 HR-셰르파는 전술 운용의 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

HR-셰르파는 임무에 따라 다양한 장비를 탑재할 수 있는 무인 플랫폼으로 여섯 바퀴에 모두 인휠 모터가 적용됐다. 각 바퀴에 추진 장치가 달리는 이 구조는 차량의 추진력을 올릴 뿐만 아니라 개별 바퀴에 이상이 생기더라도 다른 바퀴로 차량 구동이 계속할 수 있게 한다.

이와 함께 실물 크기의 HR-셰르파 목업과 정찰용 드론, 지대공 유도 미사일 시스템, 지대지 유도 미사일 시스템이 탑재된 3분의 1 사이즈 목업이 전시돼 현대전과 미래전에서의 새로운 대응책을 제시한다. 아울러 사막과 산지, 도심 등 다양한 환경에서 성공적으로 임무를 수행하는 HR-셰르파의 미디어 영상을 통해 방어와 기동, 탐색 작전에서 활용되는 차량의 확장성을 한눈에 볼 수 있도록 했다.

현대로템은 지난해 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)에서 첫선을 보였던 수소연료전지 기반 무인 모빌리티 전동화 플랫폼 ‘블랙 베일’을 해외 시장에 처음으로 공개한다. 블랙 베일은 저소음 기동으로 은밀한 임무수행이 가능하며 일반 자동차와 같은 4륜 구동 구조로 완전 개방형의 적재공간을 확보했다. 탑재 장비에 따라 전투와 물자 운송 등 군과 민간에서 다양한 목적으로 활용이 가능하다.

현대로템 관계자는 “급변하는 미래 전장 환경에 맞춰 인공지능(AI), 무인화, 수소 등 미래 첨단기술 기반 지상무기체계의 다양한 운용 능력을 알릴 예정”이라고 말했다.