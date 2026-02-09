김선영·정영석, 캐나다까지 잡았지만 4강 좌절 탈락 확정 뒤에도 “어떻게 될지 몰라” 중계 팬들 혼란

[헤럴드경제=정주원 기자] 컬링 혼성 믹스더블의 김선영(강릉시청)·정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드로빈에서 5연패 뒤 3연승을 달렸지만, 반전은 끝내 4강으로 이어지지 못했다. 유종의 미는 거뒀지만, 이미 준결승 진출이 좌절된 뒤에 거둔 연승이었다.

김선영·정영석은 9일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 8차전에서 캐나다의 조슬린 피터먼·브렛 갤런트 조를 9-5로 꺾었다. 미국과 에스토니아에 이어 캐나다까지 잡으며 3연승을 달렸고, 라운드 로빈 최종 성적은 3승 5패가 됐다.

경기 내용은 인상적이었다. 한국은 1-3으로 뒤지던 4엔드에서 후공을 잡은 뒤 김선영이 마지막 스톤으로 하우스 안의 상대 스톤을 밀어내며 3득점하며 4-3 역전에성공했다. 5엔드에서도 2점을 추가해 6-3으로 달아났다. 캐나다가 6엔드 파워플레이로 2점을 만회했지만, 한국은 7엔드 파워플레이에서 다시 2득점하며 8엔드에서도 1점을 보태 9-5로 경기를 마무리했다.

하지만 이 승리는 순위 판도에는 영향을 주지 못했다. 믹스더블은 10개 팀이 라운드로빈을 치러 상위 4개 팀만 준결승에 오르는데, 캐나다전이 시작되기 전 이미 5승 이상을 거둔 팀이 4팀 이상 확정된 상황이었다. 한국은 남은 노르웨이와의 최종전 결과와 관계없이 준결승 진출이 불가능했다.

그럼에도 중계 과정에서는 혼선이 빚어졌다. 경기 중계진이 “어떻게 될지 모르는 상황”, “최종전을 지켜봐야 한다”는 식의 발언을 이어가며 탈락이 확정된 사실을 명확히 설명하지 않자 시청자들 사이에서는 혼란과 비판이 나왔다. 특히 해설을 맡은 김은정·김영미가 과거 김선영과 함께 ‘팀 킴’으로 올림픽 무대를 누볐던 국가대표 출신이라는 점에서 아쉬움이 더해졌다.

김선영·정영석 조의 이번 올림픽 여정은 성과와 한계를 동시에 보여줬다. 두 선수는 지난해 12월 올림픽 예선(OQE)에서 한국 컬링 사상 처음으로 믹스더블 자력 올림픽 진출을 이뤄냈다. 김선영은 2018 평창 동계올림픽 여자 컬링 은메달 선수로, 이번 출전으로 한국 컬링 선수 최초의 올림픽 3회 출전 기록도 세웠다.

라운드로빈 초반 5연패의 부진 속에서도 포기하지 않고 3연승으로 대회를 마무리한 점은 분명한 성과였지만 반전이 너무 늦게 찾아왔고, 그 사실이 명확히 전달되지 못하면서 씁쓸함도 남겼다.