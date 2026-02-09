전년 대비 3.6배 이상 늘어나…상·하반기 2회 시험 시행

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘2026년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획’을 확정하고, 행정직 9급 436명, 사회복지직 9급 176명 등 전체 25개 직렬 1096명을 상·하반기 2회 시험 시행을 통해 선발한다고 9일 밝혔다.

올해 선발 규모는 행정수요와 공직 내 퇴직·휴직·정원조정 등 예상결원을 종합적으로 고려해 확정했으며 전년도 대비 3.6배 가량 확대된 규모다.

주요 직렬로는 ▷의무직 5급 7명 ▷행정직 7급 15명 ▷행정직 9급 436명 ▷공업직 9급 39명 ▷시설직 9급 150명 ▷연구직 11명 등이다.

시는 사회적 배려 대상자의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 장애인 83명과 저소득층 21명을 구분모집으로 선발해 균형 채용을 통한 사회적 책임을 다하겠다고 밝혔다.

시는 또 급변하는 행정 환경에 대응하고 우수 인력을 확보하기 위하여 공개경쟁시험을 원칙으로 한다고 밝혔다. 다만, 전문성이 요구되는 연구직과 과학기술 직렬 일부, 그리고 기술계(특성화고·마이스터고) 고등학교 졸업자를 대상으로는 직렬별 자격을 제한하여 경력경쟁시험을 실시한다.

전국적으로 전공자가 드문 ‘학예연구(학예일반)_보존과학’ 분야 구분모집은 올해부터 거주지 제한을 해제한다. 해당 직류는 지역인재 우선 채용 원칙에도 불구하고 전공자의 희소성을 고려하여 전국 단위로 인재를 모집할 계획이다.

기술계 고졸 구분모집의 경우 전문교과 총 이수학점 가운데 관련 전문교과 이수학점이 50% 이상이어야 응시 자격을 충족한다. 만약 선발 예정 직렬(류) 관련한 전문교과 이수학점을 취득하지 못한 경우 해당 직렬과 관련된 자격증을 취득해 응시할 수 있다. 다만, 이 경우 자격증 가산점은 적용되지 않는다.

‘제1회 공무원 임용시험’은 6월 20일에 시행해 행정직 9급과 사회복지직 9급 등 19개 직렬 1051명을 선발할 예정이며 하반기인 10월 31일에는 행정직 7급, 연구직 등 8개 직렬 38명을 선발한다. 의무직 7명은 의료행정의 공백이 없도록 별도 공고를 통해 수시 채용할 계획이다.

응시원서는 ▷제1회 시험은 3월 23일부터 3월 27일까지 ▷제2회 시험은 7월 20일부터 7월 24일까지 지방자치단체인터넷원서접수센터 누리집(local.gosi.go.kr)에서 접수한다. 최종합격자는 공무원 임용에 결격사유가 없으면 시와 시의회 또는 군 및 구·군의회(읍면동 포함)에서 근무하게 된다.

자세한 내용은 시 누리집 시험정보(gosi.busan.go.kr)에 공고된 ‘2026년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획’에서 확인할 수 있으며, 문의는 시 인사과 인재채용팀(☎888-1971~5)으로 하면 된다.