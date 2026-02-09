‘이자지원 보증서대출’·‘오래오래 캐시백’ 중복 적용

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 개인사업자 보증서대출 고객을 대상으로 ‘오래오래 캐시백’ 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

‘오래오래 캐시백’은 카카오뱅크 개인사업자 보증서대출 신규 고객 중 6개월 이상 성실 상환한 고객에게 최대 10만원의 이자를 돌려주는 프로그램이다. 대출 실행 후 6개월차와 11개월차에 납부한 이자 총액을 기준으로 각각 최대 5만원씩 캐시백을 제공한다.

특히 ‘이자지원 보증서대출’ 고객은 지자체의 이자지원 혜택과 ‘오래오래 캐시백’ 혜택을 중복 적용받을 수 있어 실제 금융 부담이 더욱 낮아진다. 예를 들어 연 4% 금리로 1000만원을 대출해 지자체에서 연 2%의 이자를 지원받는 경우, 오래오래 캐시백’ 혜택 10만원까지 적용하면 최종 납부 이자는 연 40만원에서 연 10만원 수준으로 낮아진다.

이번 이벤트는 어려운 사업 환경 속에서도 장기간 성실 상환한 개인사업자들의 금융 부담을 실질적으로 완화하기 위해 마련됐다. 대출 실행 후 6개월 이상 경과한 ‘장기 고객’을 대상으로 연말까지 진행된다.

카카오뱅크는 앞서 ‘은행권 민생금융 지원방안’에 동참해 2024년 2월부터 2025년 2월까지 약 4만명의 개인사업자 대출 고객에게 총 158억원 규모의 이자 캐시백을 제공했다. 해당 기간 동안 금리 4%를 초과하는 이자의 90%를 환급하며 소상공인과의 상생에 나섰다.

카카오뱅크는 “민생금융 지원 당시 이자 환급 혜택에 대한 고객들의 긍정적 반응을 바탕으로 보다 실질적 금융 부담 완화를 위해 이번 이벤트를 기획했다”라며 “앞으로도 소상공인이 금융 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 전했다.