불스원 베스트 상품 1+1·사은품 등 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 불스원이 9일 단 하루 동안 네이버 공식 스토어에서 ‘불스원 브랜드 데이’ 단독 행사를 개최한다고 밝혔다.

이번 불스원 브랜드 데이는 네이버 공식 스토어에서 진행되는 원데이 프로모션으로, 특가·쿠폰·사은품 혜택을 한 번에 누릴 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

불스원 베스트 상품을 대상으로 한 1+1 프로모션을 비롯해, 불스원샷 시그니처 구매 고객 대상 사은품 증정 이벤트가 진행된다. 또한 중복 할인이 가능한 브랜드 데이 전용 쿠폰과 장바구니 쿠폰 2종을 제공한다. 여기에 구매 금액에 따라 사은품을 증정하며, 네이버 프로모션 카드사 간편 결제 이용 시 10% 즉시 할인 혜택도 추가된다.

특히 오후 7시부터는 네이버 쇼핑 라이브가 진행된다. 라이브 방송 1시간 동안 한정으로 30% 중복 할인 쿠폰 3종이 제공되며, 라이브 진열 상품 구매 시 추가 적립 혜택도 마련된다. 이와 함께 실시간 소통에 적극 참여한 고객을 대상으로 ‘소통왕 무제한 사은품 증정’ 이벤트가 진행되며, 구매 인증 고객 중 3명을 선정해 BLDC 무선 청소기를 증정하는 특별 이벤트도 준비해 쇼핑의 즐거움을 더했다.

불스원 관계자는 “이번 불스원 네이버 브랜드 데이는 단 하루 동안 특가, 쿠폰, 사은품 혜택을 모두 누릴 수 있는 특별한 기회”라며 “특히 오후 7시 쇼핑 라이브에서는 브랜드 데이 중에서도 가장 강력한 혜택을 준비한 만큼 고객 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.