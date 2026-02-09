25일부터 2006년·2007년생 대상 패스 발급 공식 누리집 회원가입 후 신청 가능

[헤럴드경제=손미정 기자] 올해 19세와 20세가 되는 청년을 대상으로 한 최대 20만원 상당의 ‘문화예술패스’가 발급된다.

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 한국문화예술위원회(위원장 정병국, 이하 문예위)와 함께 2006년생과 2007년생을 대상으로 ‘청년 문화예술패스’를 발급한다고 9일 밝혔다.

‘청년 문화예술패스’는 협력 예매처인 ‘놀티켓’, ‘예스24’, ‘티켓링크’, ‘멜론티켓’, ‘메가박스’, ‘롯데시네마’, ‘씨지브이(CGV)’에서 공연·전시와 영화 예매 시 사용할 수 있는 이용권이다.

신청은 오는 25일부터 6월 30일까지 공식 누리집에서 회원 가입을 한 후 신청하면 된다.

국내에 거주하는 대한민국 청년 중 지난해 ‘청년 문화예술패스’ 포인트를 사용하지 않은 2006년생과 2007년생이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청 후 즉시 서울·경기·인천 등 수도권 지역 거주 청년에게는 15만원, 비수도권 지역 거주 청년에게는 20만원의 포인트가 지급된다.

전국 17개 시도별로 정해진 청년 수에 따라 신청순으로 발급하며, 지역별 발급 상황에 따라 패스 발급이 조기에 마감될 수 있다.

‘청년 문화예술패스’ 포인트는 7개 예매처 전부에서 뮤지컬, 클래식, 콘서트 등의 공연 및 전시, 영화 관람권 예매 시 사용할 수 있다. 다만, 영화 분야의 경우 금액에 상관없이 수도권은 2회, 비수도권은 4회로 이용 횟수가 제한된다.

올해 발급되는 ‘청년 문화예술패스’의 이용 기간은 12월 31일까지다. 6월 30일까지 발급받은 ‘청년 문화예술패스’를 7월 31일까지 한 번도 이용하지 않을 경우, 8월 1일부터는 사용할 수 없다. 미사용자의 지원금을 환수하고 하반기 추가 발급을 통해 더욱 많은 청년이 문화 향유 기회를 누릴 수 있도록 지원하기 위해서다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 “청년들이 내 지역에서 일상처럼 문화예술을 향유할 수 있도록 ‘청년 문화예술패스’의 지원 대상, 이용처를 확대하고, 지역을 순회 개최하는 우수 공연과 전시 등 볼거리, 즐길 거리를 확충하는 데도 많이 노력했다”며 “문체부는 앞으로도 청년들이 문화예술 감수성과 창의력을 함양해 ‘K-아트’의 관객이자 주역으로 성장할 수 있도록 청년 문화예술 향유 정책을 펼치겠다”고 발혔다.