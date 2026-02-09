‘WDS 2026’서 단독 부스 경량 자주포·RCWS 공개

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대위아가 중동 최대 방위산업 전시회에 처음으로 참가하며 차량형 화력체계를 앞세워 중동 방산 시장 공략에 나선다.

현대위아는 8일부터 12일(현지시간)까지 사우디아라비아 리야드에서 열리는 ‘월드 디펜스 쇼(WDS) 2026’에 참가한다고 9일 밝혔다. WDS는 중동 지역 최대 규모의 방산 전시회 중 하나로, 올해 행사에는 전 세계 45개국에서 750여개 업체가 참가했다. 현대위아가 사우디아라비아에서 열리는 방산 전시회에 단독 부스를 마련한 것은 이번이 처음이다.

현대위아는 이번 전시회에서 차량형 화력체계를 중심으로 실물 전시를 진행했다. 대표 전시품은 기존 105㎜ 곡사포를 소형전술차량에 탑재한 ‘경량화 105㎜ 자주포’다. 이 제품은 국방신속획득기술원의 신속시범사업을 통해 개발된 무기체계로, 기존 차륜형 자주포 대비 무게를 절반 이상 줄여 기동성을 크게 높였다. 최대 사거리는 18㎞에 달하며, 사격지휘차량과 탄약운반차량을 함께 운용하는 체계로 구성됐다. 작전 지역까지 헬기를 통한 공중 수송도 가능하다.

현대위아는 ‘차량탑재형 81㎜ 박격포’도 모형 형태로 공개했다. 보병대대의 주력 지원 화기인 81㎜ 박격포를 소형전술차량에 탑재해 기동력을 강화한 것이 특징이다. 자동 방열 방식을 적용해 방열 시간을 기존 5분에서 10초로 단축했고, 운용 인원도 5명에서 3명으로 줄였다. 차량 운용이 어려운 환경에서는 기존 박격포와 동일한 방식으로도 사용할 수 있도록 설계됐다.

미래형 무기체계인 원격사격통제체계(RCWS)도 선보였다. RCWS는 사수가 실내에서 전장 상황을 모니터링하며 원격으로 사격할 수 있는 체계다. 현대위아는 7.62㎜ 기관총을 탑재한 소형 RCWS 실물과 함께, 12.7㎜ 기관총과 40㎜ 고속유탄발사기관총을 장착할 수 있는 중형 RCWS 목업을 전시했다. 모든 RCWS에는 AI 기반 자동추적 알고리즘을 적용해 표적을 정밀하게 탐지·식별할 수 있도록 했다.

이와 함께 전술차량 기반의 ‘차량탑재형 대 드론 통합방어 체계(ADS)’도 공개했다. 이 체계는 레이더와 광학장비로 적 드론을 탐지·식별한 뒤, 전파 교란 방식의 소프트 킬과 RCWS를 활용한 하드 킬을 병행할 수 있는 것이 강점이다.

현대위아는 이번 전시회를 계기로 사우디아라비아를 포함한 중동 지역에서 화력체계 수출을 본격 확대한다는 계획이다. 특히 사우디아라비아가 국가 전략인 ‘비전 2030’에 따라 글로벌 기업과 방위산업 협력을 확대하고 있는 점에 주목해 현지 영업을 강화할 방침이다.

현대위아 관계자는 “중동 최대 방산 전시회인 WDS에 처음으로 단독 부스를 마련하게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 중동을 비롯한 다양한 지역에서 현대위아의 방산 기술을 적극적으로 알리고, 해외 수주 활동을 본격화해 나가겠다”고 말했다.